Fedele a una consuetudine divenuta ormai tradizione, l'edizione 2026 della Pollino Marathon, sesta prova del circuito Trofeo dei Parchi Naturali, ha celebrato al meglio il suo quarto di secolo di vita con la regia dell'Asd Pollino Bike. Ancora una volta un grande successo ha arriso alla manifestazione nata nel 2000 dall'intuizione di Luciano Ciminelli e Nicola Perciante. Per l'occasione, la marathon più longeva del Sud Italia è tornata nel borgo che l'aveva vista muovere i primi passi: dopo dodici edizioni disputate proprio a San Severino Lucano, una parentesi a San Costantino Albanese e gli ultimi anni vissuti a Terranova di Pollino, si è tornati infatti a San Severino Lucano per la partenza e l'arrivo.



I quasi 300 atleti in gara, divisi tra il percorso marathon di 67 chilometri e quello granfondo di 40 chilometri, hanno dovuto mettere in pratica tutto il loro bagaglio tecnico. Ad attenderli, i tecnici single track delle montagne del Pollino, boschi fitti, salite vere e guadi, oltre al suggestivo passaggio tra i borghi del massiccio montuoso che delimita i confini tra Basilicata e Calabria.



Oltre alla gara degli adulti, uno stupendo spettacolo lo ha riservato l'evento baby denominato Pollino Young, che ha animato la vigilia del sabato. Una cinquantina di bambini tra i 7 e i 12 anni, appartenenti alle squadre giovanili della Basilicata, della Puglia e della Calabria, hanno avuto l'opportunità di pedalare nel meraviglioso contesto di Bosco Magnano. Questo paradiso per la mountain bike, tra alberi secolari, è stato il luogo perfetto dove l'evento di cross country giovanile ha raggiunto l'apice del successo.



A presenziare alla manifestazione sono stati il consigliere del comitato provinciale FCI Potenza Giacomo Forastiero e il referente del settore giovanile FCI Basilicata Nicola Perciante, quest'ultimo anche ideatore della Pollino Kids per giovanissimi e perno insostituibile dellorganizzazione.



Per la gara dei 'grandi', Davide Giorgini (Bike Therapy) è salito sul gradino più alto del podio della marathon, precedendo Adriano Luciano (BeCycle Club-Lucky Team). Terza piazza per Rosario Signorello del Team Eracle. Tra le donne, la vittoria è andata a Francesca Ingrosso (Asd Puglia Challenge) che ha messo alle sue spalle Daniela Fontanarosa (Team Eracle) e Anna Ciccone, anch'essa del Team Eracle.



Sul percorso Granfondo, trionfo di Alessio Sgro (Swattati Team), alle sue spalle hanno chiuso nell'ordine Luigi Caso (BeCycle Club-Lucky Team) e Gino Masino (Bike&Sport Team). Stessa distanza anche al femminile con la prima posizione di Samantha De Pascali (Cyclobike), la seconda di Feliciana Berardi (Grottaglie Bike) e la terza di Luana Minerva (MTB Casarano).





