Sette stagioni consecutive. Non è più solo una storia di appartenenza: è un legame che si confonde con lidentità stessa del Club.



La Rinascita Volley Lagonegro abbraccia Stefano Armenante per il settimo anno di fila: lo schiacciatore originario di Praia a Mare vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2026/2027 di Serie A2 Credem Banca.



Arrivato nellestate del 2020 dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Armenante ha attraversato ogni fase del progetto del presidente Nicola Carlomagno, diventandone nel tempo uno dei simboli più autentici. Dalle stagioni in A2 fino al 2023, dalle due parentesi in Serie A3 per arrivare poi alla straordinaria cavalcata culminata con la promozione del 2024/25 e alla splendida salvezza dellultimo campionato: il martello calabrese è sempre stato lì, al centro della storia biancorossa.



Quando ripenso a questi anni alla Rinascita provo davvero tante emozioni  confida Armenante  Abbiamo vissuto momenti bellissimi, altri più complicati, ma siamo sempre rimasti uniti. Questa società mi ha dato tantissimo, sia dal punto di vista sportivo che umano, e credo che il percorso fatto insieme parli da solo. Ogni stagione ha lasciato qualcosa dentro di me.



Una storia costruita stagione dopo stagione, punto dopo punto, fino a diventare anche leggenda statistica del Club. Armenante è il recordman assoluto all-time della Rinascita con 1.105 punti realizzati ed è il secondo giocatore con più presenze nella storia della società (149), alle spalle del capitano Nicola Fortunato (174). Nellultima stagione ha inoltre superato quota 500 punti in Serie A2, arrivando complessivamente a 554 sigilli nella categoria.



Cifre che raccontano solo una parte del legame tra Stefano e la Rinascita. Perché, ormai, quella biancorossa è diventata davvero la sua seconda pelle.



Sono molto felice di restare ancora qui, soprattutto dopo il campionato che abbiamo disputato questanno. È stata una stagione importante, anche se personalmente un po condizionata dagli infortuni a inizio campionato e, in parte, anche nel finale. Nonostante questo, grazie al lavoro dello staff e al sostegno della Società e dei tifosi, sono riuscito comunque a dare il mio contributo. Per questo motivo sono ancora più orgoglioso di continuare il mio percorso con questa maglia.



Lo sguardo è già rivolto al prossimo futuro. Armenante è pronto a rimettersi in gioco con la stessa dedizione che lo ha sempre contraddistinto: Anche nella nuova stagione darò tutto per la Rinascita, come ho sempre fatto. Sappiamo che sarà un campionato difficile, equilibrato e molto competitivo, ma ce la metteremo tutta per confermare quanto di buono abbiamo costruito. Vogliamo continuare a regalare emozioni ai nostri tifosi e difendere questi colori con il massimo impegno.



