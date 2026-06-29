A Modugno (BA), sabato 27 giugno, si è svolta la qualificazione del Trofeo CONI FIPE 2026, riservata ai giovani atleti della categoria 10-12 anni, che assegna laccesso alla Finale Nazionale del prestigioso appuntamento sportivo.



La competizione ha visto protagonisti i talenti delle società del territorio, impegnati nelle prove valide per la selezione alla fase nazionale. Per la Basilicata si registrano importanti risultati: al 1° posto nella categoria femminile si è classificata Rusciani Filomena della Fitness One Club Sport Center di Senise, mentre nella categoria maschile ha conquistato il primo posto Gallo Giuseppe, anchegli tesserato per la stessa società.



I due giovani atleti ottengono così la qualificazione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI FIPE 2026, che si svolgerà a Castellaneta Marina nellultima settimana di ottobre.



Un traguardo significativo per la Fitness One Club, che conferma il proprio ruolo nella crescita e nella valorizzazione dei giovani talenti lucani nel panorama della pesistica giovanile italiana.