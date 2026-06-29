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Rusciani e Gallo conquistano la qualificazione al Trofeo CONI FIPE 2026

29/06/2026



A Modugno (BA), sabato 27 giugno, si è svolta la qualificazione del Trofeo CONI FIPE 2026, riservata ai giovani atleti della categoria 10-12 anni, che assegna laccesso alla Finale Nazionale del prestigioso appuntamento sportivo.

La competizione ha visto protagonisti i talenti delle società del territorio, impegnati nelle prove valide per la selezione alla fase nazionale. Per la Basilicata si registrano importanti risultati: al 1° posto nella categoria femminile si è classificata Rusciani Filomena della Fitness One Club Sport Center di Senise, mentre nella categoria maschile ha conquistato il primo posto Gallo Giuseppe, anchegli tesserato per la stessa società.

I due giovani atleti ottengono così la qualificazione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI FIPE 2026, che si svolgerà a Castellaneta Marina nellultima settimana di ottobre.

Un traguardo significativo per la Fitness One Club, che conferma il proprio ruolo nella crescita e nella valorizzazione dei giovani talenti lucani nel panorama della pesistica giovanile italiana.


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