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|Rusciani e Gallo conquistano la qualificazione al Trofeo CONI FIPE 2026
29/06/2026
|A Modugno (BA), sabato 27 giugno, si è svolta la qualificazione del Trofeo CONI FIPE 2026, riservata ai giovani atleti della categoria 10-12 anni, che assegna laccesso alla Finale Nazionale del prestigioso appuntamento sportivo.
La competizione ha visto protagonisti i talenti delle società del territorio, impegnati nelle prove valide per la selezione alla fase nazionale. Per la Basilicata si registrano importanti risultati: al 1° posto nella categoria femminile si è classificata Rusciani Filomena della Fitness One Club Sport Center di Senise, mentre nella categoria maschile ha conquistato il primo posto Gallo Giuseppe, anchegli tesserato per la stessa società.
I due giovani atleti ottengono così la qualificazione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI FIPE 2026, che si svolgerà a Castellaneta Marina nellultima settimana di ottobre.
Un traguardo significativo per la Fitness One Club, che conferma il proprio ruolo nella crescita e nella valorizzazione dei giovani talenti lucani nel panorama della pesistica giovanile italiana.
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di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
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Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua