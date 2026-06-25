Una giornata ricca di eventi e impegni per i partecipanti alla 34° edizione del torneo internazionale MiniBasket in Piazza organizzato dalla Pielle Matera. Il circuito non si ferma mai e, oltre alle tante sfide tra le 48 squadre giunte a Matera e negli altri centri interessati, cè stato spazio per lormai famoso e attesissimo torneo 3vs3 formato da squadre miste. Uniniziativa tesa a incentivare la conoscenza tra i ragazzi, coinvolgerli e renderli partecipi di una nuova realtà, di un momento di condivisione dello spazio, dei valori dello sport e, soprattutto di un obiettivo che diventa comune, fare squadra in pochissimo tempo. E i ragazzi del MiniBasket in Piazza non si sono fatti pregare, hanno indossato ognuno le proprie divise e hanno regalato il solito grande spettacolo sotto canestro. Si sono formate ben 24 squadre, formate da cinque o sei giocatori tutti provenienti da diverse società, capitanati dai ragazzi della Pielle che hanno pian piano scelto i loro compagni per questa mini, ma allo stesso tempo fantastica avventura sportiva.







Ogni squadra ha dato vita a scontri diretti, battendosi sino alla sirena e provando a superare i rivali in ogni istante, anche spesso ritrovandosi contro compagni di squadra. A trionfare, superando gli oltre 140 partecipanti al Torneo 3vs3 del mercoledì materano, sono stati: capitan Giuseppe Cifarelli (Pielle Matera), Elia Giannuzzi (Petrarca Padova), Matteo Tisato (MBA Bassano), Dehiler Barrueta (Champagnat Caracas  Venezuela), Giorgia Vaccarini (YMCA Siderno) e Veljko Globarević (KK Morača  Montenegro). Un sestetto variegato che ha sbaragliato la concorrenza e festeggiato, comunque assieme a tutti i compagni e avversari, la premiazione di questo torneo nel torneo, che ha visto i sei vincitori portarsi a casa un pallone da basket professionale. Un piccolo ricordo materiale, per un grande momento di crescita. Un bellissimo riconoscimento è arrivato dai tanti genitori presenti. Molti si sono detti entusiasti di come questo torneo abbia messo in relazione e sul campo bambini che parlano lingue diverse, ma abbia dato loro lopportunità di risolvere i problemi (anche quelli di comunicazione) con spirito di adattamento e senza dubbi, creando vera inclusione.







Intanto è andato avanti anche il calendario degli incontri ufficiali. Caracas Venezuela, Benghazi Libia e Pinocho Argentina confermatesi tra le migliori straniere presenti; mentre tra le compagini italiane non perdono un colpo la Bees Pesaro, assieme alla Palio a Canestro Siena, la Social Osa Milano e la Petrarca Padova. Ma le sorprese sono sempre dietro langolo e da questoggi il torneo entra nel vivo, si inizierà a giocare per qualificarsi verso la finalissima di sabato 27 giugno 2026 con inizio alle ore 20 in Piazza Vittorio Veneto.







Intanto, scusandoci per lerrata digitazione del nome della Senatrice, vi riportiamo lintervento della parlamentare italiana Vita Maria Nocco nel corso della cerimonia inaugurale della manifestazione. Tante edizioni in cui ci siamo ritrovati qui in piazza, e questo vuol dire che cè stato limpegno di tante associazioni e tanti volontari  ha esordito Vita Maria Nocco . Per me è il terzo anno che sono qui con voi e sono fiera di esserlo. Oggi incontriamo 4 continenti che si riuniscono con lingue differenti, ma lo sport parla una lingua universale, fatta di sguardi, sorrisi e passaggi. Oggi non vince chi fa più canestri, ma vince unintera comunità, quella comunità che insegna ai giovani il rispetto, insegna a giocare e a sorridere e a trascorrere dei momenti insieme. Perché attraverso lo sport si possono superare tante barriere, tante difficoltà di relazione  ha continuato la senatrice . E sono fiera di essere stata tra i firmatari di quella norma che inserisce lo sport nella Costituzione italiana come diritto acquisito di ogni essere umano, come ruolo sociale, educativo e come miglioramento del benessere psico-fisico. Approfittate di questo grande momento, divertitevi, andate avanti e godetevi questa bella in iniziativa  ha concluso la Senatrice Vita Maria Nocco , che avrà un bellissimo risultato quanto porterete nel cuore questi momenti.