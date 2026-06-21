|Una bella sfida a 800 metri di altezza sui tornanti nel cuore della Val dAgri valida per la conquista della Coppa Italia ACI Sport 2026 di Slalom, conquistata con determinazione in una sferzata finale: Giovanni Piccolo si è imposto oggi nella 7^ edizione della Coppa Città di Viggiano, la città della Madonna Nera patrona della Basilicata, al volante di una prestante silhouette Fiat 600 motorizzata Suzuki, con il miglior tempo di 208.18 siglato in gara 3, riscattando due primi passaggi imprecisi. Il pilota casertano di Maddaloni, ha scavalcato il sorrentino Emanuele Tizzani, compagno di squadra in scuderia Vesuvio su Radical Prosport E2SC, con poco meno di un secondo di vantaggio, e il campobassano Fabiano Di Cesare, giunto sul terzo gradino del podio sulla rossa Fiat 126 proto. Piazza donore per il primo dei lucani, il grassanese Innocenzo Vizzuso, a bordo di una Elia Avrio St 09. Il potentino Alessandro Lovallo, con i colori della Power Racing, ha chiuso al quinto posto su Radical SR4 Suzuki, davanti ad un terzetto di kart cross, nellordine il GMN di Giovanni Cutro, il Kamikart Yamaha di Luca Calace, e il Bravo Sport di Francesco Aragona. Altre due silhouette chiudono la top ten della corsa, organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno del Comune di Viggiano: si tratta di due Fiat 126 portate al traguardo da Carmelo Robilotta e Attilio Di Gioia. Dodicesimo piazzamento assoluto e primo tra le E1 Italia per Antonio Summa su Renault 5 GT Turbo, mentre Nicola Gallina su Renault Clio si è imposto tra le Speciali Slalom e Domenico Caputo ha fatto sua la E2SS su Dallara Suzuki. Nella consueta avvincente bagarre del gruppo N, il più numeroso della competizione lucana, valida anche come 5^ prova del Campionato interno 23° Challenge CPB 2026, ad aggiudicarsi la leadership è stato Alfredo ragno, su Renault Clio Williams superando sul decimo Niki Icuchi con la sua Peugeot 106 1.6. Terzo di categoria Gaetano Castellano su stessa vettura. Ancora francesine le mattatrici nei gruppi Racing Start e RS Plus, conquistati dal fasanese Natalio Ostuni, e dal potentino Domenico Laviano. Punti di Coppa conquistati anche per lunica Lady in gara, la potentina Paola Pepe su Citroen Saxo Vts. Ad imporsi, tra gli Under 23, è stato invece il partenopeo Raffaele Somma al volante di una Fiat 127 SS. Nelle autostoriche il successo è di Carmine Urgo, su Peugeot 106. Gara non portata a termine, per uno stop già in gara 1 per Raffaele Pagano con la sua Bicilindrica Fiat 500.
Nella popolata turistica slalom, con ben 16 vetture al via, Antonio Mallano ha bissato il trionfo della passata edizione, primeggiando su Alfa Romeo GT Veloce, davanti ai salentini Tommaso e Giovanni Paradiso, vincitori di specialità del Campionato Interregionale Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Molise ACI Sport 2025, in terra lucana al volante di una Mercedes SLK 200 K.
In un'affollata premiazione nella bella piazza musicale della città dellarpa, la presenza dei cittadini e dei rappresentanti dellamministrazione comunale. Questo evento è un motivo di orgoglio per la nostra comunità- ha dichiarato il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala-, la gara ha registrato un incremento di partecipazione e siamo certi che continuerà a crescere.
Slalom Storiche Viggiano 21/06/2026
Carmine Urgo 155,43
Domenico Petrocelli 158,16
Antonio Vaccaro 158,77
Alfonso Cesaro 159,60
Costantino Scarpetta 163,43
Emanuele Nardiello 169,31
NP: Marco Magliano
Slalom Moderno Viggiano 21/06/2026
Giovanni Piccolo 128,18
Emanuele Antonio Tizzani 129,17
Fabiano Di Cesare 129,84
Innocenzo Vizzuso 132,96
Alessandro Lovallo 133,58
Giovanni Cutro 133,83
Luca Calace 134,70
Francesco Aragona 135,28
Carmelo Robilotta 135,51
Attilio Di Gioia 136,35
Maurizio Pepe 136,72
Roberto Telesca 139,07
Andrea Cuomo 139,54
Fabio Irenze 140,33
Nicola Gallina 140,39
Antonio Summa 142,02
Domenico Laviano 143,12
Mario Muliere 143,58
Alfredo Ragno 144,10
Domenico Caputo 144,56
Niki Icuchi 144,84
Giovanni Manzione 147,26
Raffaele Somma 147,59
Gaetano Castellano 147,74
Emanuele Pace 149,67
Giuseppe Oppido 151,30
Mattia Vaccaro 151,36
Felice Rosa 151,73
Giovanni Zito 151,97
Francesco Nardiello 152,18
Luigi Tesoro 152,37
Natalio Ostuni 153,38
Francesco De Falco 154,44
Antonio Carbone 155,54
Pio Donato Giuliano 157,59
Antonino Sessa 159,87
Giuseppe Poppa 160,17
Gianluca Casale 162,58
Giuseppe Ciccone Cardone 163,25
Gabriele Potenza 163,38
Enrico Vincenzo S. Miniaci 163,93
Leonardo Sorrentino 165,69
Paola Pepe 173,38
Angelo Galasso 173,68
Davide Volini 188,75
Emanuele Martinelli 189,89
RT: Raffaele Pagano, Maurizio Montagnuolo, Francesco Scrocca.