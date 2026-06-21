Una bella sfida a 800 metri di altezza sui tornanti nel cuore della Val dAgri valida per la conquista della Coppa Italia ACI Sport 2026 di Slalom, conquistata con determinazione in una sferzata finale: Giovanni Piccolo si è imposto oggi nella 7^ edizione della Coppa Città di Viggiano, la città della Madonna Nera patrona della Basilicata, al volante di una prestante silhouette Fiat 600 motorizzata Suzuki, con il miglior tempo di 208.18 siglato in gara 3, riscattando due primi passaggi imprecisi. Il pilota casertano di Maddaloni, ha scavalcato il sorrentino Emanuele Tizzani, compagno di squadra in scuderia Vesuvio su Radical Prosport E2SC, con poco meno di un secondo di vantaggio, e il campobassano Fabiano Di Cesare, giunto sul terzo gradino del podio sulla rossa Fiat 126 proto. Piazza donore per il primo dei lucani, il grassanese Innocenzo Vizzuso, a bordo di una Elia Avrio St 09. Il potentino Alessandro Lovallo, con i colori della Power Racing, ha chiuso al quinto posto su Radical SR4 Suzuki, davanti ad un terzetto di kart cross, nellordine il GMN di Giovanni Cutro, il Kamikart Yamaha di Luca Calace, e il Bravo Sport di Francesco Aragona. Altre due silhouette chiudono la top ten della corsa, organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno del Comune di Viggiano: si tratta di due Fiat 126 portate al traguardo da Carmelo Robilotta e Attilio Di Gioia. Dodicesimo piazzamento assoluto e primo tra le E1 Italia per Antonio Summa su Renault 5 GT Turbo, mentre Nicola Gallina su Renault Clio si è imposto tra le Speciali Slalom e Domenico Caputo ha fatto sua la E2SS su Dallara Suzuki. Nella consueta avvincente bagarre del gruppo N, il più numeroso della competizione lucana, valida anche come 5^ prova del Campionato interno 23° Challenge CPB 2026, ad aggiudicarsi la leadership è stato Alfredo ragno, su Renault Clio Williams superando sul decimo Niki Icuchi con la sua Peugeot 106 1.6. Terzo di categoria Gaetano Castellano su stessa vettura. Ancora francesine le mattatrici nei gruppi Racing Start e RS Plus, conquistati dal fasanese Natalio Ostuni, e dal potentino Domenico Laviano. Punti di Coppa conquistati anche per lunica Lady in gara, la potentina Paola Pepe su Citroen Saxo Vts. Ad imporsi, tra gli Under 23, è stato invece il partenopeo Raffaele Somma al volante di una Fiat 127 SS. Nelle autostoriche il successo è di Carmine Urgo, su Peugeot 106. Gara non portata a termine, per uno stop già in gara 1 per Raffaele Pagano con la sua Bicilindrica Fiat 500.



Nella popolata turistica slalom, con ben 16 vetture al via, Antonio Mallano ha bissato il trionfo della passata edizione, primeggiando su Alfa Romeo GT Veloce, davanti ai salentini Tommaso e Giovanni Paradiso, vincitori di specialità del Campionato Interregionale Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Molise ACI Sport 2025, in terra lucana al volante di una Mercedes SLK 200 K.



In un'affollata premiazione nella bella piazza musicale della città dellarpa, la presenza dei cittadini e dei rappresentanti dellamministrazione comunale. Questo evento è un motivo di orgoglio per la nostra comunità- ha dichiarato il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala-, la gara ha registrato un incremento di partecipazione e siamo certi che continuerà a crescere.



Slalom Storiche Viggiano  21/06/2026

Carmine Urgo  155,43

Domenico Petrocelli  158,16

Antonio Vaccaro  158,77

Alfonso Cesaro  159,60

Costantino Scarpetta  163,43

Emanuele Nardiello  169,31



NP: Marco Magliano



Slalom Moderno Viggiano  21/06/2026

Giovanni Piccolo  128,18

Emanuele Antonio Tizzani  129,17

Fabiano Di Cesare  129,84

Innocenzo Vizzuso  132,96

Alessandro Lovallo  133,58

Giovanni Cutro  133,83

Luca Calace  134,70

Francesco Aragona  135,28

Carmelo Robilotta  135,51

Attilio Di Gioia  136,35

Maurizio Pepe  136,72

Roberto Telesca  139,07

Andrea Cuomo  139,54

Fabio Irenze  140,33

Nicola Gallina  140,39

Antonio Summa  142,02

Domenico Laviano  143,12

Mario Muliere  143,58

Alfredo Ragno  144,10

Domenico Caputo  144,56

Niki Icuchi  144,84

Giovanni Manzione  147,26

Raffaele Somma  147,59

Gaetano Castellano  147,74

Emanuele Pace  149,67

Giuseppe Oppido  151,30

Mattia Vaccaro  151,36

Felice Rosa  151,73

Giovanni Zito  151,97

Francesco Nardiello  152,18

Luigi Tesoro  152,37

Natalio Ostuni  153,38

Francesco De Falco  154,44

Antonio Carbone  155,54

Pio Donato Giuliano  157,59

Antonino Sessa  159,87

Giuseppe Poppa  160,17

Gianluca Casale  162,58

Giuseppe Ciccone Cardone  163,25

Gabriele Potenza  163,38

Enrico Vincenzo S. Miniaci  163,93

Leonardo Sorrentino  165,69

Paola Pepe  173,38

Angelo Galasso  173,68

Davide Volini  188,75

Emanuele Martinelli  189,89



RT: Raffaele Pagano, Maurizio Montagnuolo, Francesco Scrocca.

