Un talento cristallino, uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione europea, pronto a misurarsi per la prima volta lontano da casa. La Rinascita Volley Lagonegro accoglie nel proprio roster Stavros Mouchlias, schiacciatore greco classe 2008 che vestirà ufficialmente la maglia biancorossa nel campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/2027.



Nato e cresciuto pallavolisticamente in Grecia, Mouchlias (205 centimentri di talento e potenza) è considerato uno degli astri nascenti del panorama internazionale. Nonostante la giovanissima età, il martello ellenico ha già attirato l'attenzione degli addetti ai lavori grazie a qualità tecniche, fisiche e caratteriali che ne fanno uno dei talenti più promettenti della sua generazione.



Per lui, quella di Lagonegro rappresenta la prima esperienza lontano dal proprio Paese. Un salto importante, ma non del tutto nel buio. Da alcune stagioni, infatti, Mouchlias ha già avuto modo di assaporare da vicino la pallavolo italiana, prendendo parte alle preseason della prestigiosa Lube Civitanova per contribuire ad alzare il livello delle sedute tecniche della prima squadra.



Le sue qualità sono emerse con forza già nel 2023, quando agli Europei Under 17 disputati con la nazionale biancazzurra ha chiuso la manifestazione con 292 punti, risultando il miglior realizzatore assoluto del torneo. Numero che hanno confermato quanto gli osservatori internazionali avevano già intuito: la Grecia aveva trovato uno dei suoi talenti più luminosi.



A livello di Club, il suo percorso è legato al PAOK Salonicco, una delle realtà più prestigiose del volley ellenico. Nella stagione 2024/2025 è stato premiato come MVP, miglior attaccante e miglior battitore del campionato Under 18, dopodiché ha conquistato due secondi posti nella Greek League Cup, una finale di Coppa di Grecia nel 2025 e il secondo posto nel massimo campionato nazionale nella stagione appena conclusa.



La Rinascita non si è lasciata sfuggire l'opportunità di portare in Basilicata un atleta dalle enormi prospettive, affidandolo alle sapienti mani di coach Waldo Kantor in un contesto ideale per favorirne la crescita e accompagnarne il percorso di maturazione.



Ci sono tutti i presupposti per ammirare al Palasport di Villa d'Agri e sui campi della Serie A2 uno dei talenti più intriganti della pallavolo europea. Per Mouchlias, invece, si apre una sfida affascinante: lasciare la Grecia, mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi del continente e continuare quel percorso di crescita che sembra appena iniziato.



Proprio la possibilità di intraprendere la sua prima esperienza all'estero e la filosofia del Club hanno rappresentato elementi decisivi nella scelta del giovane martello greco: "Ho firmato con Lagonegro perché mi sembrava lopzione perfetta per iniziare la mia avventura lontano da casa. Ciò che mi ha convinto è stato il fatto che la Società ama lavorare con i giovani atleti e vede la presenza in panchina di un ottimo allenatore".



Dalle prime informazioni raccolte, Mouchlias ha già maturato un'impressione molto positiva dell'ambiente biancorosso: "La traccia che ho è che Lagonegro sia un club molto forte e organizzato, con una grande tifoseria".



Entusiasmo, ambizione e voglia di mettersi alla prova accompagnano il suo arrivo in Italia: Affronto questa nuova avventura con passione. Credo che possiamo raggiungere grandi traguardi".



La crescita personale resta però il primo obiettivo del nuovo schiacciatore della Rinascita: "Il mio obiettivo principale è quello di migliorare rispetto alla precedente. Quindi, come potete immaginare, voglio lavorare sodo e dare il massimo in campo".



E quando si parla delle prospettive della squadra, Mouchlias non nasconde la propria ambizione: "Credo che la squadra possa ottenere grandi risultati nel campionato di A2 e, se daremo il massimo, perché non dovremmo puntare a qualcosa di ancora più grande?".