A distanza di una sola settimana dai Campionati Nazionali 2026, gli atleti FIDAITALIA tornano a distinguersi in campo internazionale conquistando risultati di grande prestigio al Chisinau Summer Ball 2026, disputato in Moldavia in occasione dei Campionati Europei IBDSA.

La delegazione FIDAITALIA, composta da rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane, ha confermato ancora una volta l'elevato livello tecnico e competitivo della federazione, raggiungendo tutte le finali delle competizioni nelle quali è stata impegnata.

Tra i protagonisti assoluti dell'evento spiccano i colori della ASD Lady Deborah, guidata dai Maestri Salvatore Virgallita e Debora Gallo. I loro atleti, Denis Virgallita e Felisia Di Virgilio, hanno saputo distinguersi per qualità tecnica, determinazione e spirito agonistico, rappresentando con orgoglio non solo la Basilicata ma l'intera FIDAITALIA. Le loro prestazioni hanno confermato il valore di un percorso costruito con impegno, sacrificio e passione, contribuendo in maniera significativa al prestigioso risultato ottenuto dalla delegazione italiana.

A rappresentare FIDAITALIA erano presenti anche:

Tormento Latino dei Maestri Mario Polverino e Alessia Vicino dalla Campania, con le atlete Tina Strazzullo, Carla Mauriello e Roberta Tozzi.

Dance Lab Studio dei Maestri Davide Fumagalli e Debora Macaluso dalla Sicilia, con le atlete Chantal Capuzzo, AnnaGiulia Mulè e Gioia Livecchi.

Tutti gli atleti hanno dimostrato grande preparazione, unità e spirito di squadra, affrontando la competizione con l'obiettivo comune di portare in alto il nome di FIDAITALIA e dellItalia.

Il successo ottenuto a Chisinau conferma ancora una volta la forza del progetto FIDAITALIA e il valore delle sue realtà territoriali, con la ASD Lady Deborah e i suoi atleti Denis Virgallita e Felisia Di Virgilio tra i principali artefici di una trasferta che ha regalato prestigio e soddisfazione a tutto il movimento.

Carlino La Grotta