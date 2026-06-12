La mattina del14 Giugno, partirà da S. Severino Lucano La Randonnée I Giganti della Lucania Il randonneuring è uno sport ciclistico sulla lunga distanza con percorsi che passano attraverso predeterminati punti di controllo distanti tra loro qualche decina di chilometri. Lo scopo è completare il tragitto entro determinati limiti di tempo, e l'ordine di arrivo è ininfluente. I ciclisti possono scegliere di viaggiare in gruppo o da soli, e devono essere autosufficienti tra un controllo e l'altro. La Randonnée I Giganti della Lucania torna nel 2026 ed è uno dei percorsi ciclistici più affascinanti e impegnativi del Sud Italia. Unisce paesaggi straordinari, natura incontaminata, borghi storici e una sfida sportiva che mette alla prova anche i ciclisti più esperti, tributo alla forza della natura e alla determinazione dei randonneur. Le montagne del Pollino e del Sirino non sono solo scenari ma compagne di viaggio, custodi silenziose della fatica e della bellezza più pura. Organizzata dal Team Bike Matera, con il patrocinio di Audax Randonneur Italia e UISP Sportpertutti Basilicata, da questanno entra a far parte ufficialmente del circuito Rando Tour Puglia e Basilicata, che si articola in 11 prove.La partenza da San Severino Lucano ed il tracciato di 181chilometri con 4400 metri di dislivello, rappresentano un itinerario che tocca due Parchi Nazionali, ed un ottimo evento di promozione turistica, poiché coniuga sport in territori dove la natura è protagonista, luoghi da visitare per viverne le emozioni.

