|
|
|Torna con l'11° edizione il Memorial Gigi Liguori a Policoro
11/06/2026
|Sarà la festa regionale della pallavolo dedicata ai più piccoli, si giocherà sui 16 campi allestiti al Lido Sirena di Policoro (spiaggia centrale) il tutto in programma DOMENICA 14 GIUGNO a partire dalle ore 9.00.
Come sempre, per rendere onore alla memoria dello storico presidente della Gi Elle Volley, arriveranno bambini da tutta la regione che si daranno battaglia sulla sabbia del mare Jonio.
Manifestazione che rientra come festa regionale S3 della FIPAV Basilicata, che vede come collaboratori in primis US ACLI ( comitato regionale di Basilicata e comitato provinciale di MT) poi i gruppi Gi Elle Volley, Sirena Beach volley, Anffas, Peperonaut, Meta 22 il patrocinio della Città di POLICORO e naturalmente tutto lo staff del Lido Sirena
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua