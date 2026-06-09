È stato presentato presso la Sala dei Presidenti del CONI a Roma lAppennino Bike Tour Festival 2026, levento nazionale che dal 19 giugno al 20 settembre attraverserà lItalia lungo la dorsale appenninica per promuovere sviluppo sostenibile, mobilità dolce, turismo esperienziale e valorizzazione delle aree interne.



Promosso da Vivi Appennino con la collaborazione di Federazione Ciclistica Italiana, ANCI e Confcommercio Imprese per lItalia il Festival rappresenta una delle più importanti iniziative italiane dedicate alle aree interne, ai borghi e ai piccoli comuni, grazie anche al sostegno del main sponsor Poste Italiane, al patrocinio della RAI e alla media partnership della TGR Rai, che seguirà e racconterà i diversi appuntamenti lungo tutta la Penisola. Liniziativa può inoltre contare sulla partnership nazionale di Decathlon e di Mangiatorella, e sul patrocinio del Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di Sport e Salute, delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, oltre che di UNCEM, FIAB, Borghi più Belli



dItalia, Legambiente, Federparchi, Touring Club Italiano, CSEN, AICS, AMODO, Lions, UNPLI e UCA.



Ledizione 2026 prenderà il via il 19 giugno da Genova, in Liguria, e si concluderà il 20 settembre a Roccafiorita, in Sicilia, attraversando 14 regioni italiane e coinvolgendo amministratori pubblici, rappresentanti del Governo, parlamentari, associazioni, imprese, giornalisti e cittadini in un grande percorso di promozione territoriale. Una progettualità che nasce al G7 Ambiente 2017 di Bologna insieme a Confcommercio Ascom Bologna che ha visto realizzare in questi anni Appennino Bike Tour, la più grande direttrice di mobilità sostenibile del Paese: un itinerario ciclo-turistico di oltre 3.100 chilometri che collega il Nord e il Sud Italia attraverso lAppennino, interamente segnalato con cartellonistica turistica grazie al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una vera infrastruttura che vede capofila il Comune di Gaggio Montano, nellAppennino bolognese, e la segnaletica realizzata dalle aziende emiliane Asso srl e Sirol srl, oggi simbolo di un nuovo modello di turismo sostenibile e di rilancio delle aree interne.











IL CUORE DEL FESTIVAL: I FORUM REGIONALI SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLAPPENNINO







Accanto alle attività di promozione turistica, il cuore delliniziativa sarà rappresentato dai Forum Regionali sullo Sviluppo Sostenibile dellAppennino, che si terranno al termine delle pedalate promozionali nei Comuni ospitanti. I Forum costituiranno unimportante occasione di confronto tra istituzioni locali, regionali e nazionali, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università e stakeholder territoriali sui temi strategici per il futuro delle aree interne: infrastrutture, mobilità, servizi, turismo, agricoltura, contrasto allo spopolamento, valorizzazione ambientale e sviluppo economico.



Sono attesi rappresentanti delle istituzioni di tutti i livelli, oltre a deputati e senatori invitati a partecipare agli incontri lungo lintero percorso del Festival. Particolare rilievo assume la presenza già confermata del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, che interverrà al Forum dellEmilia-Romagna, a Farini, il prossimo 26 giugno, a testimonianza dellattenzione che il Governo riserva ai temi della coesione territoriale e dello sviluppo delle comunità montane, e quella di Roberto Traversi a Genova, il 19 giugno, della Segreteria di Presidenza della Camera dei Deputati.



Al termine di ogni giornata satanno nominati gli Ambasciatori dellAppennino, un ricoscimento che viene assegnato a persone, imprese o realtà locali che si sono distinte per l'impegno concreto nella valorizzazione culturale, sociale e ambientale dei territori interni italiani.



I contributi raccolti durante i quattordici Forum Regionali confluiranno in un documento strategico nazionale che verrà presentato il 17 novembre presso la Camera dei Deputati a Roma, nellambito del II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dellAppennino.











IL LANCIO NAZIONALE AL CONI







La presentazione del Festival presso il CONI ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo, delle imprese e delle associazioni nazionali. Sono intervenuti Saverio Metti, Vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana; Mario Luciano Crea, Consigliere Regionale del Lazio e Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo; Emilio Robotti, Assessore alla Mobilità del Comune di Genova; Carlo Squeri, Responsabile Turismo di Confcommercio Imprese per lItalia; Pierluigi Mazzolena, Poste Italiane; Roberto Gueli, Condirettore TGR Rai; Sebastiano Venneri, Segreteria Nazionale Legambiente Responsabile Turismo, Mauro Dini, Coordinatore Regionale Piccoli Comuni ANCI Marche; Enrico Della Torre, Direttore Generale di Vivi Appennino; Massimiliano Falerni per UNPLI; Lorenzo Berardinetti, Presidente UNCEM Abruzzo e Sindaco di Sante Marie; Carlo Boni, Sindaco di Pontassieve; Luca Poli, capogruppo di maggioranza di Amatrice; e Carmelo Concetto Orlando, Sindaco di Roccafiorita.











PEDALATE GRATUITE TRA NATURA, CULTURA E IDENTITÀ LOCALI







In ciascun appuntamento sarà allestita unarea promozionale dedicata allAppennino e si svolgerà una pedalata istituzionale gratuita aperta a tutti. Amministratori, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, associazioni e cittadini avranno lopportunità di pedalare insieme alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dellAppennino italiano: dai Forti Begato, Fratello Minore e Diamante di Genova al Castello di Torre Ratti di Borghetto di Borbera; dalla Panchina Gigante e dal Giardino Botanico Alpino di Romagnese alla Torre dei Ghezzi di Farini; dal Ponte Mediceo di Pontassieve al Lago del Vigi di Sellano; dal Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano ai panorami del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ad Amatrice; dai borghi di Sante Marie ai tratturi della Riserva Naturale di Montedimezzo a Carovilli; dal Parco Regionale del Matese a Valle Agricola al Parco Nazionale del Pollino a Castelsaraceno; fino al Faro di Montagna di Mormanno e al Santuario della Madonna dellAiuto di Roccafiorita.











ASSAPORA LAPPENNINO: VIAGGIO TRE LE TRADIZIONI DITALIA







Ogni pedalata sarà accompagnato da una degustazione gratuita dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio. Dai Canestrelli e dalla Panera ligure al Salame Greco Dolce piemontese, dal Salame di Varzi DOP alle specialità piacentine, dalla Torta di Patate De.Co. di Farini al Bardiccio toscano, dallolio extravergine umbro al Salame di Fabriano, passando per lAmatriciana, le pallotte cacio e ova, il tartufo molisano, il caciocavallo del Matese, il Tortano lucano, i bocconotti di Mormanno e i tradizionali maccaruni cu sucu siciliani.











COME PARTECIPARE







Tutte le pedalate istituzionali e gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Per partecipare alla pedalata e al Forum è consigliata la registrazione online sul sito



www.abtfestival.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Tecnica dellAppennino Bike Tour Festival al numero 0534 527982



