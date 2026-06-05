È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso il Museo Piazza Coperta Giovanni Damiano di Viggiano, la Final Four maschile e femminile di Coppa Italia di Sitting Volley 2026, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno al PalaVejanum Pietro Mennea.



Per la prima volta la Basilicata ospiterà uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al Sitting Volley, disciplina paralimpica della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) che rappresenta oggi una delle espressioni più autentiche dello sport inclusivo.



La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Basilicata e rientra nel programma Basilicata Sport Invaders, promosso dal CONI Basilicata e sostenuto dalla Regione Basilicata grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero per lo Sport e i Giovani nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Levento porterà in terra lucana non soltanto il meglio del Sitting Volley italiano, ma rappresenterà anche una significativa occasione di promozione territoriale e valorizzazione dello sport inclusivo. Hanno, infatti, contribuito alla realizzazione dell'iniziativa anche il Comune di Viggiano, il Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, lAPT Basilicata e numerosi soggetti istituzionali e territoriali che hanno condiviso il valore sportivo, sociale e culturale del progetto.



Ad aprire la conferenza stampa è stato il Presidente della FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo, che ha sottolineato il significato profondo della manifestazione.



«La Final Four di Coppa Italia di Sitting Volley rappresenta certamente una straordinaria occasione di sport, ma soprattutto un'opportunità di comunità, partecipazione e crescita culturale. Quando diciamo tutti sullo stesso piano non utilizziamo uno slogan: nel Sitting Volley questa idea diventa concreta, visibile e reale. È una cultura sportiva che abbatte distanze e costruisce relazioni autentiche».



Lopardo ha inoltre evidenziato il valore strategico dell'assegnazione dell'evento alla Basilicata.



«Ospitare per la prima volta questa manifestazione nazionale è un segnale importante per tutto il movimento pallavolistico del Sud Italia. Significa che il nostro territorio può essere protagonista nell'organizzazione di eventi di livello nazionale mettendo al centro qualità, accoglienza e valori».



Nel suo intervento il Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, ha richiamato il ruolo dello sport come strumento di sviluppo e promozione territoriale.



«Lo sport è inclusione, socialità e benessere, ma è anche un importante motore di sviluppo turistico ed economico. La Final Four di Sitting Volley rappresenta il primo appuntamento di un percorso più ampio che porterà in Basilicata quattordici grandi eventi sportivi attraverso il progetto Basilicata Sport Invaders».



Salvia ha inoltre sottolineato come il Sitting Volley rappresenti una delle più efficaci espressioni dello sport inclusivo, ringraziando la FIPAV Basilicata per aver ottenuto lassegnazione di una manifestazione di rilievo nazionale.



Particolarmente significativo anche l'intervento del consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Viggiano, Giuseppe Berardone, che ha evidenziato il lavoro svolto dall'Amministrazione comunale sul fronte dell'impiantistica sportiva e dell'accoglienza di eventi nazionali.



«Siamo lieti di sostenere e condividere percorsi che promuovano lo sport come strumento educativo e sociale. Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione di crescita per il territorio e conferma la vocazione sportiva della nostra comunità».



Molto partecipato anche l'intervento del consigliere comunale Domenico Fortunato, che ha posto laccento sul valore umano dell'iniziativa e sul significato del logo Viggiano Città dell'Inclusione, presentato nel corso della conferenza e nato da un'idea di Michele Sabia, vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport del CONI Basilicata.



Visibilmente emozionato, Fortunato ha definito il progetto «qualcosa di unico», sottolineando come il logo riesca a raccontare lidentità più autentica della comunità viggianese, richiamandone simboli, valori e tradizioni.



Il consigliere ha inoltre espresso parole di sincera stima nei confronti di Michele Sabia e del percorso di promozione del Sitting Volley sviluppato negli ultimi tempi sul territorio, evidenziando come il riconoscimento di Viggiano Città dell'Inclusione rappresenti probabilmente la definizione più bella e significativa per una comunità che ha scelto di fare dell'accoglienza e dell'inclusione uno dei propri tratti distintivi.



Nel corso della conferenza è stato inoltre ricordato il progetto Oltre le Barriere, percorso educativo promosso in sinergia tra CONI Basilicata e FIPAV Basilicata, che coinvolgerà bambini e ragazzi in attività dedicate alla conoscenza del Sitting Volley e dei valori dell'inclusione, con la partecipazione di alcuni degli atleti presenti a Viggiano in occasione della Coppa Italia.



Ad impreziosire ulteriormente il weekend sarà la presenza di Valerio Vermiglio, storico capitano della Nazionale italiana e medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004, che incontrerà atleti, appassionati e pubblico nel corso della manifestazione.



A due settimane dalle Finali del Campionato Italiano disputate a Reggio Emilia, il Sitting Volley tricolore torna dunque in campo per assegnare l'ultimo trofeo della stagione.



L'edizione 2025 della Coppa Italia, disputata a Siderno (RC), ha visto il successo de I Santi Ortopedie Nola nel torneo maschile e del Dream Volley Pisa in quello femminile. Per la formazione campana si è trattato del sesto successo nella competizione, mentre la squadra toscana ha conquistato il quarto titolo della propria storia.



Le squadre partecipanti:



FEMMINILE

I Santi Ortopedie Nola

Cedacri GiocoParma VC Cesena

Dream Volley Pisa

Diasorin Fenera Chieri



MASCHILE

Gas Sales Bluenergy SV

SDP Fermana

I Santi Ortopedie Nola

ASD Fiano Romano





PROGRAMMA GARE:



Sabato 6 giugno



Semifinali Femminili - ore 16:30

Dream Volley Pisa - Diasorin Fenera Chieri

I Santi Ortopedie Nola - Cedacri Gioco Parma VC Cesena



Semifinali Maschili - ore 18:00

I Santi Ortopedie Nola - ASD Fiano Romano

Gas Sales Bluenergy SV - SDP Fermana



Domenica 7 giugno



Finale 3°- 4° posto Femminile - ore 8:30

Finale 1°- 2° posto Femminile - ore 9.00



Finale 3°- 4° posto Maschile - ore 10:00

Finale 1°- 2° posto Maschile - ore 11:00



Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.



La FIPAV Basilicata rivolge il proprio benvenuto alle squadre partecipanti, ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti e a tutti gli appassionati che raggiungeranno Viggiano per vivere un fine settimana all'insegna dello sport e dell'inclusione.

