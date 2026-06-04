Cè un segreto di Pulcinella nel mondo del calcio giovanile italiano, uno di quelli che tutti conoscono ma che pochissimi hanno il coraggio di dire ad alta voce: il talento, da solo, non basta più se nessuno sa che esisti.

Pensateci. Quanti genitori sacrificano weekend, investono speranze e supportano figli con un potenziale enorme, convinti che la scuola calcio locale farà da ponte verso il professionismo? La realtà, purtroppo, è molto più cinica. Viviamo in un sistema che troppo spesso si avvita su interessi personali, lasciando i sogni dei ragazzi in fuorigioco.



È esattamente in questo blackout comunicativo e meritocratico che si inserisce TalentoGo, unagenzia che ha deciso di scavalcare i vecchi filtri e mettersi nel mezzo, connettendo direttamente i ragazzi con chi decide il loro futuro. E il fulcro di questa rivoluzione ha un nome ben preciso: WinnerGo. Dal 12 al 14 giugno 2026, lo stadio comunale di Castelluccio Inferiore (PZ), nella cornice della Basilicata, smetterà di essere un semplice campo di provincia e si trasformerà in una vera e propria vetrina nazionale. Giunto alla sua quarta edizione  dopo i successi di Tortora, Scalea/Lauria, Viggiano/Sant'Arcangelo  WinnerGo è un format studiato per una cosa sola: creare opportunità reali.



Non parliamo del solito torneo dove si gioca per una coppa di plastica. Qui si scende in campo davanti a una platea di osservatori e direttori sportivi che hanno il potere di cambiare una carriera con una firma sul taccuino.



Il parterre di addetti ai lavori presenti a Castelluccio è da categoria superiore. Tra gli spalti e il rettangolo di gioco ci saranno: Domenico Nuzzo (Scout PARMA), Fabio Piluso (Capo Scout Under 20 LECCE), Andrea Carrozza (Scout CATANZARO), Enzo Veneruso (Scout EMPOLI), Riccardo Bignardi (Scout REGGIANA), Pierluigi Pastino (Capo Scout AUDACE CERIGNOLA), Davide Carriero (Team Manager AZ PICERNO), Angelo Telesca (Scout CASARANO), Silvano Orlandoni (Scout Club di SERIE C), dirigenti e uomini mercato di Serie D, tra cui Salvatore Laiacona, Nino Valerio (ASD Melfi) e molti altri.



Il meccanismo è fluido e spietato: circa 240 talenti si sfideranno divisi in categorie (dagli Under 11 fino agli Under 25). Ogni ragazzo avrà a disposizione due giorni per dimostrare il proprio valore e strappare il pass per le finalissime.

Vincere il WinnerGo non significa solo farsi notare. I primi classificati di ogni categoria riceveranno premi che puntano alla crescita totale del calciatore, non solo tecnica ma anche mentale. Oltre all'ambitissimo "Elefantino dOro", i vincitori otterranno laccesso al percorso di formazione online di crescita personale Master In Go (del valore di circa 700 euro), perché il calcio moderno si gioca prima di tutto con la testa. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno comunque un pass per il corso online "Ritrova il Potere che è in Te", previsto per ottobre 2026, in concomitanza con la ripartenza dell'Academy di TalentoGo.

Per i ragazzi più grandi (Under 20 e Under 25) la posta in gioco è ancora più alta: c'è la possibilità di entrare nella Rappresentativa TalentoGo, una selezione che durante l'estate affronterà in amichevole club professionistici nei loro ritiri estivi, come la Primavera del Lecce o la prima squadra dell'AZ Picerno. E se tutto questo non bastasse, a dare un tocco di ulteriore esclusività, le telecamere seguiranno le fasi salienti dell'evento. WinnerGo e le storie dei suoi protagonisti saranno infatti promossi all'interno della serie TV The Dream, di prossima uscita su Prime Video.

Il messaggio di TalentoGo è chiaro: il treno per il calcio che conta sta passando da Castelluccio Inferiore. Stavolta, senza intermediari o promesse non mantenute.