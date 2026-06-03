Il Comitato Regionale ha annunciato lo svolgimento, nella piscina olimpionica del Villaggio Torre del Faro a Scanzano Jonico, di tre importanti manifestazioni natatorie nazionali. Dal 5 al 7 giugno 2026 si terrà il IX Meeting Nazionale di Nuoto Master Donato Paradiso, seguito dal XII Meeting Nazionale di Nuoto Torre del Faro, in programma il 12 e 14 giugno. A chiudere il mese, il 27 e 28 giugno, il XXVIII Trofeo delle Regioni  Campionato Nazionale Esordienti. Gli eventi vedranno la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane e rappresentano unimportante occasione di promozione sportiva e turistica per la Basilicata.