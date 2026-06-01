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|Marconia, il Regina-Mauro ospita la IX edizione del Torneo Nazionale Mar Jonio
1/06/2026
|Il 5 e 6 giugno lo stadio comunale Regina-Mauro di Marconia ospiterà alcune gare della IX edizione del Torneo Nazionale Mar Jonio, appuntamento sportivo che coinvolge ogni anno numerose realtà della costa jonica. A comunicarlo l'amministrazione comunale di Pisticci in una nota stampa. La manifestazione riunisce squadre giovanili provenienti da Basilicata, Puglia e Calabria, continua la nota, promuovendo confronto sportivo e crescita agonistica.
Tra i protagonisti anche le squadre dello Sporting Marconia, guidate dai mister Mario Cirigliano e Luigi Florio, in un contesto che valorizza il calcio giovanile e il senso di comunità.
Il torneo rappresenta inoltre unimportante occasione per riportare il calcio giocato nello storico impianto cittadino, con due giornate allinsegna di sport, partecipazione e sana competizione. La presentazione ufficiale si terrà il 5 giugno alle 21:15 presso I Giardini dOriente a Nova Siri, con ospiti Monica Bertini e Alessio Tacchinardi.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua