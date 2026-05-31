Il calcio giovanile torna protagonista allo stadio Alfredo Viviani di Potenza con la terza edizione del Memorial Piero Rinaldi, in programma lunedì 1° e martedì 2 giugno 2026. Il torneo, organizzato dal C.R. LND Basilicata, è dedicato alla memoria dellex Presidente del Comitato Regionale, scomparso il 12 agosto 2021, figura che ha segnato una stagione importante del calcio lucano.

La manifestazione sarà riservata alla categoria Under 15 e avrà carattere interregionale. In campo ci saranno la Rappresentativa LND Basilicata, il Potenza Calcio e le Rappresentative LND di Calabria e Campania. Quattro squadre, due giornate di gare e unoccasione di confronto per giovani calciatori chiamati a vivere unesperienza sportiva e formativa in una cornice di grande valore.

Il programma si aprirà lunedì 1° giugno con la gara delle 16.30 tra Basilicata e Potenza Calcio. Alle 18.30 toccherà invece a Calabria e Campania. La giornata conclusiva, martedì 2 giugno, prenderà il via alle 9.15 con la finale per il terzo e quarto posto. Alle 11.00 è previsto un momento istituzionale con la premiazione del Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, per la vittoria della Coppa Italia di Serie C, e il riconoscimento alla Rappresentativa lucana Under 15 di calcio a cinque, vice campione dItalia al Torneo delle Regioni nel Lazio. Saranno premiati dirigenti, accompagnatori, staff e calciatori. A seguire si disputerà la finale per il primo e secondo posto, con le premiazioni conclusive di società, calciatori, ospiti e autorità.

Il Memorial nasce per ricordare Piero Rinaldi attraverso il calcio dei giovani, dimensione che ha sempre rappresentato uno dei punti centrali della sua azione dirigenziale. Un appuntamento che prova a tenere insieme memoria, campo e futuro, nel segno di quei valori di responsabilità, partecipazione e vicinanza alle società che hanno accompagnato il suo impegno nel movimento regionale.

«Il Memorial Piero Rinaldi è un appuntamento che sentiamo vicino, perché ci consente di ricordare una figura importante del nostro calcio attraverso il campo e attraverso i ragazzi  ha dichiarato il Presidente del CR Basilicata LND, Emilio Fittipaldi . Rinaldi ha dato molto al movimento lucano, con passione e senso di responsabilità. Dedicargli un torneo giovanile significa tenere vivo il suo nome nel modo più semplice e più giusto».

La teza edizione avrà anche un significato più ampio per tutto il calcio regionale. Il programma della giornata finale, infatti, offrirà loccasione per valorizzare due risultati che hanno dato prestigio alla Basilicata sportiva: la vittoria del Potenza Calcio nella Coppa Italia di Serie C e il secondo posto nazionale della Rappresentativa lucana di futsal al Torneo delle Regioni.

«Abbiamo voluto inserire questi riconoscimenti allinterno del Memorial perché raccontano due pagine importanti della stagione  ha aggiunto Fittipaldi . Da un lato il risultato storico del Potenza Calcio, dallaltro il percorso straordinario dei nostri ragazzi del calcio a cinque. Sono segnali di un movimento che lavora, cresce e porta il nome della Basilicata fuori dai confini regionali».

Il Memorial Piero Rinaldi si prepara così a tornare al Viviani con una formula che unisce competizione giovanile, memoria sportiva e riconoscimento del lavoro svolto dal calcio lucano. Due giornate pensate per i ragazzi, per le società e per il territorio, nel ricordo di un dirigente che ha fatto parte della storia del movimento regionale.



IL PROGRAMMA



Lunedì 1 giugno stadio Viviani di Potenza

Alle 16,30 prima gara CR Basilicata  Potenza Calcio

Alle 18,30 seconda gara CR Calabria - CR Campania



Martedì 2 giugno, stadio Viviani di Potenza

Alle ore 9,15 finale 3 e 4 posto

Alle ore 11 premiazione del presidente Macchia (vincente coppa Italia di Serie C) e premiazione dei vice campioni di calcio a cinque UNDER 15 al Torneo delle Regioni nel Lazio (dirigenti + accompagnatori+ staff + giocatori)

A seguire finale per il 1 e 2 posto + premiazioni società, calciatori, ospiti e autorità.