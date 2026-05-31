|
|
|Potenza, Under 15 in campo per il 3° Memorial ''Piero Rinaldi''
31/05/2026
|Il calcio giovanile torna protagonista allo stadio Alfredo Viviani di Potenza con la terza edizione del Memorial Piero Rinaldi, in programma lunedì 1° e martedì 2 giugno 2026. Il torneo, organizzato dal C.R. LND Basilicata, è dedicato alla memoria dellex Presidente del Comitato Regionale, scomparso il 12 agosto 2021, figura che ha segnato una stagione importante del calcio lucano.
La manifestazione sarà riservata alla categoria Under 15 e avrà carattere interregionale. In campo ci saranno la Rappresentativa LND Basilicata, il Potenza Calcio e le Rappresentative LND di Calabria e Campania. Quattro squadre, due giornate di gare e unoccasione di confronto per giovani calciatori chiamati a vivere unesperienza sportiva e formativa in una cornice di grande valore.
Il programma si aprirà lunedì 1° giugno con la gara delle 16.30 tra Basilicata e Potenza Calcio. Alle 18.30 toccherà invece a Calabria e Campania. La giornata conclusiva, martedì 2 giugno, prenderà il via alle 9.15 con la finale per il terzo e quarto posto. Alle 11.00 è previsto un momento istituzionale con la premiazione del Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, per la vittoria della Coppa Italia di Serie C, e il riconoscimento alla Rappresentativa lucana Under 15 di calcio a cinque, vice campione dItalia al Torneo delle Regioni nel Lazio. Saranno premiati dirigenti, accompagnatori, staff e calciatori. A seguire si disputerà la finale per il primo e secondo posto, con le premiazioni conclusive di società, calciatori, ospiti e autorità.
Il Memorial nasce per ricordare Piero Rinaldi attraverso il calcio dei giovani, dimensione che ha sempre rappresentato uno dei punti centrali della sua azione dirigenziale. Un appuntamento che prova a tenere insieme memoria, campo e futuro, nel segno di quei valori di responsabilità, partecipazione e vicinanza alle società che hanno accompagnato il suo impegno nel movimento regionale.
«Il Memorial Piero Rinaldi è un appuntamento che sentiamo vicino, perché ci consente di ricordare una figura importante del nostro calcio attraverso il campo e attraverso i ragazzi ha dichiarato il Presidente del CR Basilicata LND, Emilio Fittipaldi . Rinaldi ha dato molto al movimento lucano, con passione e senso di responsabilità. Dedicargli un torneo giovanile significa tenere vivo il suo nome nel modo più semplice e più giusto».
La teza edizione avrà anche un significato più ampio per tutto il calcio regionale. Il programma della giornata finale, infatti, offrirà loccasione per valorizzare due risultati che hanno dato prestigio alla Basilicata sportiva: la vittoria del Potenza Calcio nella Coppa Italia di Serie C e il secondo posto nazionale della Rappresentativa lucana di futsal al Torneo delle Regioni.
«Abbiamo voluto inserire questi riconoscimenti allinterno del Memorial perché raccontano due pagine importanti della stagione ha aggiunto Fittipaldi . Da un lato il risultato storico del Potenza Calcio, dallaltro il percorso straordinario dei nostri ragazzi del calcio a cinque. Sono segnali di un movimento che lavora, cresce e porta il nome della Basilicata fuori dai confini regionali».
Il Memorial Piero Rinaldi si prepara così a tornare al Viviani con una formula che unisce competizione giovanile, memoria sportiva e riconoscimento del lavoro svolto dal calcio lucano. Due giornate pensate per i ragazzi, per le società e per il territorio, nel ricordo di un dirigente che ha fatto parte della storia del movimento regionale.
IL PROGRAMMA
Lunedì 1 giugno stadio Viviani di Potenza
Alle 16,30 prima gara CR Basilicata Potenza Calcio
Alle 18,30 seconda gara CR Calabria - CR Campania
Martedì 2 giugno, stadio Viviani di Potenza
Alle ore 9,15 finale 3 e 4 posto
Alle ore 11 premiazione del presidente Macchia (vincente coppa Italia di Serie C) e premiazione dei vice campioni di calcio a cinque UNDER 15 al Torneo delle Regioni nel Lazio (dirigenti + accompagnatori+ staff + giocatori)
A seguire finale per il 1 e 2 posto + premiazioni società, calciatori, ospiti e autorità.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua