Una splendida giornata di sole a Bernalda ha fatto da degna cornice al Memorial Guerino Piarulli. Grazie alla precisione organizzativa della Polisportiva Re-Cycling, per la prima volta nel dietro le quinte di una corsa su strada, tutto è filato liscio secondo i programmi, con la contemporanea presenza degli amatori che concorrono al circuito Cicloamatour (campionato ciclistico amatoriale di Puglia, con la gara di Bernalda valida per punteggi di partecipazione) e, in ambito giovanile, di esordienti e donne allieve. Il pubblico locale ha seguito con vivo interesse l'andamento delle gare.



Dedicata al socio fondatore della Re-Cycling, Guerino Piarulli, l'ispirazione è nata un anno fa dal passaggio del Giro d'Italia nel centro di Bernalda, scintilla che ha riacceso la voglia di grande ciclismo su strada nel paese. Il progetto iniziale era ancora più strutturato e comprendeva una gara per allievi; tuttavia, per esigenze di viabilità, l'evento è stato rimodulato sulla sola categoria amatori ed esordienti. Resta comunque un successo organizzativo straordinario, che merita di essere evidenziato e avvalorato dall'abbinamento a prova di campionato regionale su strada FCI Basilicata.



Da un lato la passione sportiva, dall'altro il volersi riconoscere in una tradizione, nella continuità di un evento che porta il nome di Guerino Piarulli. Ed il fascino che esercita il ciclismo su strada lo si è ancora una volta potuto constatare lungo il percorso.



Per la gara degli amatori, con presenze al maschile e al femminile per un totale di 116 atleti sulla linea di partenza, erano in programma 10 giri da 7,4 chilometri ciascuno di un anello urbano ed extra-urbano, sotto l'occhio attento dei direttori di corsa Nicola Messuti, Egidio Viggiano e Piero Monarda. Da una fuga di undici unità, la corsa si è ristretta a un drappello di cinque attaccanti, con Giacomo Colona (Melissano Bike Team) che ha preceduto Maher Tounsi (Polisportiva Re-Cycling), Francesco Curto (Asd A Ruota Libera), Nicola Campanile (Team Reborn) e Vincenzo Damiano (Team Reborn).



Tra le donne, vittoria di Antonella Tria (Nadir on the Road Putignano), seguita da Rosangela Greco (Team Eracle), Grazia Marino (Pedale Massafra), Lidia Mattia (Team Pignuni Racing), Anna Grazia Martena (Asd a Ruota Libera) e Agnese Conte (GSC Arnesano).



A seguire, la gara promiscua di esordienti maschile (primo e secondo anno), femminile e donne allieve, che hanno ripetuto quattro volte lo stesso circuito degli amatori per una quarantina di partenti. Bravo il palermitano Antonio Spitale del Team Nibali che ha preceduto Mattia Muraglia (Team MMBIke Andria-Resto al Sud), Daniel Aleandro Auricchio (Giunigor B.Bike), Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions) e Andrea Saracino (Fusion Bike).



Spitale, Muraglia e Auricchio hanno composto l'intero podio del secondo anno, mentre Ciccarese è stato il migliore tra i ragazzi del primo anno, podio completato da Samuele Lombardi (HG Cycling Team) e Gabriele Sabatelli (Sei Sport). Molto brave le ragazze che si sono impegnate in promiscuità con gli uomini a partire dall'esordiente Cristina Mottola (Asd Nadir on the Road Putignano), così come le donne allieve Martina Lacava (Avis Bike Ruvo), Melissa Balestra (Avis Bike Ruvo) e Alessia Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo).



Enza Bonelli, Assessore allo sport di Bernalda: Condivido il pieno successo della manifestazione insieme alla famiglia di Guerino Piarulli, rappresentata dalla moglie Angelica e dai figli. A nome di tutta l'amministrazione comunale, abbiamo accolto con immenso piacere questa manifestazione. Lo sport è il modo migliore per ricordare figure importanti del nostro paese. Personalmente sono molto emozionata, poiché conoscevo Guerino fin da piccola. Essere qui è stato un vero privilegio e ringrazio di cuore gli organizzatori della Polisportiva Re-Cycling e tutte le società che sono arrivate da lontano. Vivere lo sport significa far parte di una grande famiglia. Speriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti. A nome mio, del sindaco, del vice sindaco e di tutta la giunta, siamo davvero orgogliosi di aver sostenuto questo bellissimo progetto.



La corsa ha reso il giusto omaggio a Guerino Piarulli, un vero pioniere che portò il ciclismo in questa città e ci siamo stati anche ai tempi del Giro della Basilicata juniores. Come Federazione Ciclistica regionale siamo felici di rivivere una gara su strada per amatori ed esordienti. Peccato solo per l'assenza degli allievi, che avrebbe garantito un'intera giornata di grande agonismo, ma la macchina organizzativa ha lavorato al meglio grazie alla Polisportiva Re-Cycling e all'amministrazione comunale. Il nostro movimento lucano è partito alla grande, come dimostrano il successo della XCO Borbonica Cup e del circuito regionale cross country Lucus Ameni, senza dimenticare il campionato regionale marathon a Rionero in Vulture. In tutta la Basilicata stiamo riscontrando un fermento che sta pian piano interessando il settore giovanile, l'attività amatoriale, il cicloturismo e la mobilità sostenibile. Questo è un segnale che non può che far felici tutti gli amanti della bicicletta nella nostra regione ha detto Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata per il quale erano presenti anche Maurizio Russo (responsabile settore amatoriale-cicloturistico), Prospero Di Dio (responsabile struttura tecnica) e Tommaso Guglielmi (presidente del comitato provinciale FCI Potenza).



A tirare le somme a nome di tutto il comitato organizzatore Giuseppe Lombardi: La corsa è nata sulla scia dell'entusiasmo del passaggio del Giro d'Italia a Bernalda un anno fa quando ci fu larrivo nella vicina Matera. Quellavvenimento ci ha dato la spinta per riportare in paese una gara su strada che mancava da tempo. Non potevamo intitolarla al nostro socio fondatore Guerino Piarulli con la speranza che da qui in avanti possa diventare un appuntamento fisso. Un grazie a tutti gli atleti, agli sponsor, al Comune di Bernalda, alla Provincia di Matera e al pubblico che hanno reso speciale questo appuntamento. Abbiamo finalmente gettato le basi per il lancio di un evento che ha portato centinaia di appassionati e conferendo di diritto a Bernalda un posto di rilievo non solo nel circuito del Cicloamatour  che movimenta migliaia di appassionati in tutto il Sud Italia  ma anche a livello regionale e nazionale.