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|Si dividono le strade tra Rinascita Lagonegro e Diego Cantagalli
27/05/2026
|Diego Cantagalli conclude il proprio percorso con la Rinascita Lagonegro dopo due stagioni vissute da assoluto protagonista in maglia biancorossa.
Approdato in Basilicata nellestate del 2024, lopposto ha scelto di condividere il progetto del presidente Nicola Carlomagno contribuendo in maniera determinante al ritorno del club in Serie A2 Credem Banca. Nella stagione 2024/25, culminata con la promozione, Cantagalli ha infatti chiuso da miglior realizzatore del campionato con 414 punti, totalizzando complessivamente (tra regular season e playoff) 579 sigilli.
Importante anche il rendimento nella stagione appena conclusa: nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, il bomber biancorosso ha comunque fatto registrare 512 punti, confermandosi tra i principali riferimenti offensivi della squadra.
Si chiude così lesperienza di Diego con la maglia della Rinascita: 57 presenze, 32 vittorie e 1091 punti complessivi, numeri che testimoniano il suo notevole contributo fornito al percorso di crescita del Club nelle ultime due annate.
La Società ringrazia Diego per la professionalità, limpegno e la dedizione dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua