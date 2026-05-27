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Si dividono le strade tra Rinascita Lagonegro e Diego Cantagalli

27/05/2026



Diego Cantagalli conclude il proprio percorso con la Rinascita Lagonegro dopo due stagioni vissute da assoluto protagonista in maglia biancorossa.
Approdato in Basilicata nellestate del 2024, lopposto ha scelto di condividere il progetto del presidente Nicola Carlomagno contribuendo in maniera determinante al ritorno del club in Serie A2 Credem Banca. Nella stagione 2024/25, culminata con la promozione, Cantagalli ha infatti chiuso da miglior realizzatore del campionato con 414 punti, totalizzando complessivamente (tra regular season e playoff) 579 sigilli.

Importante anche il rendimento nella stagione appena conclusa: nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, il bomber biancorosso ha comunque fatto registrare 512 punti, confermandosi tra i principali riferimenti offensivi della squadra.

Si chiude così lesperienza di Diego con la maglia della Rinascita: 57 presenze, 32 vittorie e 1091 punti complessivi, numeri che testimoniano il suo notevole contributo fornito al percorso di crescita del Club nelle ultime due annate.

La Società ringrazia Diego per la professionalità, limpegno e la dedizione dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro.


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