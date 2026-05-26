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|Stefano Rosa cavaliere bella Repubblica
26/05/2026
|Anche Stefano Rosa, atleta lucano originario di pignola e cinque volte campione del mondo di Body Building, sarà insignito del prestigioso titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica in occasione delle celebrazioni del prossimo 2 giugno.
Un riconoscimento di straordinario valore che premia il percorso sportivo, umano e professionale di Stefano Rosa, esempio di determinazione, disciplina e orgoglio per la Basilicata.
Oltre ai risultati internazionali ottenuti nel body building, Stefano Rosa 37 anni entrerà nella storia come uno dei più giovani insigniti dItalia ad aver ricevuto questa importante onorificenza e tra i più giovani premiati durante la cerimonia del 2 giugno.
Lintera famiglia Dynamik Warrior esprime grande soddisfazione per questo traguardo che rappresenta motivo di orgoglio non solo per il mondo sportivo, ma per tutto il territorio lucano.
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti, interviste o materiale fotografico.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua