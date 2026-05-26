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Stefano Rosa cavaliere bella Repubblica

26/05/2026



Anche Stefano Rosa, atleta lucano originario di pignola e cinque volte campione del mondo di Body Building, sarà insignito del prestigioso titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica in occasione delle celebrazioni del prossimo 2 giugno.
Un riconoscimento di straordinario valore che premia il percorso sportivo, umano e professionale di Stefano Rosa, esempio di determinazione, disciplina e orgoglio per la Basilicata.
Oltre ai risultati internazionali ottenuti nel body building, Stefano Rosa 37 anni entrerà nella storia come uno dei più giovani insigniti dItalia ad aver ricevuto questa importante onorificenza e tra i più giovani premiati durante la cerimonia del 2 giugno.
Lintera famiglia Dynamik Warrior esprime grande soddisfazione per questo traguardo che rappresenta motivo di orgoglio non solo per il mondo sportivo, ma per tutto il territorio lucano.
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti, interviste o materiale fotografico.


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