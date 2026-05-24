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|Lykos Tolve Under 19 nella storia
24/05/2026
|La Lykos Tolve Under 19 scrive una pagina storica per il calcio lucano
conquistando laccesso alle semifinali nazionali del campionato Juniores
di categoria. Un risultato mai raggiunto prima da una squadra della
Basilicata nella competizione nazionale, arrivato al termine del doppio
confronto con il Bagheria (Palermo), superato sia nella gara dandata
sia in quella di ritorno con il punteggio di 3-1.
È un traguardo che riempie di orgoglio lintera comunità tolvese dice
il sindaco Renato Martucci e che rappresenta un importante
riconoscimento per il lavoro sportivo, educativo e organizzativo portato
avanti negli anni dalla società. Desidero rivolgere le più sincere
congratulazioni ai ragazzi della Lykos Tolve Under 19, allo staff
tecnico, alla società e a tutti coloro che hanno contribuito a questo
straordinario percorso sportivo.
Laccesso alle semifinali nazionali conferma la crescita di un progetto
sportivo che negli anni ha saputo valorizzare il settore giovanile e
creare opportunità concrete per tanti ragazzi del territorio. Un
percorso costruito con continuità e sostenuto anche dalla presenza di
strutture moderne e funzionali.
Negli ultimi anni il Comune di Tolve ha infatti sviluppato un importante
programma di ammodernamento degli impianti sportivi cittadini,
contribuendo alla nascita di un vero e proprio polo polisportivo che può
contare su un campo da calcio in erba sintetica, nuovi spalti, un campo
da calcetto e un campo da tennis, mentre proseguono gli interventi per
il completamento della piscina comunale. Investimenti che hanno
consentito di migliorare la qualità degli spazi destinati allo sport e
alla crescita delle nuove generazioni, offrendo alle società sportive
del territorio condizioni adeguate per allenarsi e competere.
Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in
questo progetto sportivo, sostenendolo con passione e spirito di
comunità. Un ringraziamento particolare conclude Martucci - va alla
dirigenza della Lykos Tolve per il lavoro serio e costante che sta
portando avanti. Come amministrazione comunale continueremo ad essere al
fianco della società e dei giovani atleti, mettendo a disposizione
strutture efficienti per consentire allo sport locale di crescere
ancora.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua