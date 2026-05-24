La Lykos Tolve Under 19 scrive una pagina storica per il calcio lucano

conquistando laccesso alle semifinali nazionali del campionato Juniores

di categoria. Un risultato mai raggiunto prima da una squadra della

Basilicata nella competizione nazionale, arrivato al termine del doppio

confronto con il Bagheria (Palermo), superato sia nella gara dandata

sia in quella di ritorno con il punteggio di 3-1.

È un traguardo che riempie di orgoglio lintera comunità tolvese  dice

il sindaco Renato Martucci  e che rappresenta un importante

riconoscimento per il lavoro sportivo, educativo e organizzativo portato

avanti negli anni dalla società. Desidero rivolgere le più sincere

congratulazioni ai ragazzi della Lykos Tolve Under 19, allo staff

tecnico, alla società e a tutti coloro che hanno contribuito a questo

straordinario percorso sportivo.

Laccesso alle semifinali nazionali conferma la crescita di un progetto

sportivo che negli anni ha saputo valorizzare il settore giovanile e

creare opportunità concrete per tanti ragazzi del territorio. Un

percorso costruito con continuità e sostenuto anche dalla presenza di

strutture moderne e funzionali.

Negli ultimi anni il Comune di Tolve ha infatti sviluppato un importante

programma di ammodernamento degli impianti sportivi cittadini,

contribuendo alla nascita di un vero e proprio polo polisportivo che può

contare su un campo da calcio in erba sintetica, nuovi spalti, un campo

da calcetto e un campo da tennis, mentre proseguono gli interventi per

il completamento della piscina comunale. Investimenti che hanno

consentito di migliorare la qualità degli spazi destinati allo sport e

alla crescita delle nuove generazioni, offrendo alle società sportive

del territorio condizioni adeguate per allenarsi e competere.

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in

questo progetto sportivo, sostenendolo con passione e spirito di

comunità. Un ringraziamento particolare  conclude Martucci - va alla

dirigenza della Lykos Tolve per il lavoro serio e costante che sta

portando avanti. Come amministrazione comunale continueremo ad essere al

fianco della società e dei giovani atleti, mettendo a disposizione

strutture efficienti per consentire allo sport locale di crescere

ancora.