Sabato 23 maggio si è svolta a Tursi la Gara di Coppa Italia Bench Press della FIPE Basilicata, competizione di validità nazionale organizzata dal Delegato Provinciale FIPE Giovanni Gallo e diretta dal Delegato Regionale Gaetano Martiriggiani. Tra le tre società partecipanti, primo posto per la Fitness One Club Sport Center di Senise, seconda classificata la Popeye Matera di San Mauro Forte e terza la Kynesilab Sport Center di Venosa. In evidenza il giovane esordiente Under 13 Rocco Gallo, primo classificato con 35 kg sollevati, e Giuseppe Cafarella della Popeye Matera, autore del nuovo record lucano con 200 kg.