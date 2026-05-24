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|Coppa Italia Bench Press FIPE Basilicata: spettacolo a Tursi tra giovani talenti e record lucano
24/05/2026
|Sabato 23 maggio si è svolta a Tursi la Gara di Coppa Italia Bench Press della FIPE Basilicata, competizione di validità nazionale organizzata dal Delegato Provinciale FIPE Giovanni Gallo e diretta dal Delegato Regionale Gaetano Martiriggiani. Tra le tre società partecipanti, primo posto per la Fitness One Club Sport Center di Senise, seconda classificata la Popeye Matera di San Mauro Forte e terza la Kynesilab Sport Center di Venosa. In evidenza il giovane esordiente Under 13 Rocco Gallo, primo classificato con 35 kg sollevati, e Giuseppe Cafarella della Popeye Matera, autore del nuovo record lucano con 200 kg.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua