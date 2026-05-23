La Rappresentativa E è la vincitrice della decima edizione della Juniores Cup. Nellultimo atto del torneo tra le selezioni under 18 ad espressione dei giorni della Serie D, disputato questa mattina allo Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni (PZ), la formazione di Toscana e Umbria ha battuto per 1-0 la rappresentativa B (Lombardia e Veneto) grazie al rigore trasformato da Galeota (Aquila Montevarchi) al 26 del primo tempo. Per la formazione allenata da Gianluca Nocentini, ex calciatore con un trascorso in B e C, si tratta del secondo titolo vinto nella manifestazione a distanza di otto anni dal primo (quarto trofeo in totale considerando le edizioni precedenti in cui la manifestazione era denominata Torneo delle Speranze e successivamente Torneo Nazionale Giovanile). Lepilogo della Juniores Cup ha premiato la solidità della rappresentativa E, più propositiva nei primi 45 di gioco, e capace di resistere al ritorno dei ragazzi di Ottolenghi anche grazie agli interventi di Butano. Lo stesso portiere del Ghiviborgo è stato eletto MVP della finale.



Al termine del match, spazio quindi alle premiazioni. Un riconoscimento alla terna da parte del componente della CAN D Giuseppe DAmelio, mentre la Rappresentativa B è stata premiata dal Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme al consigliere Massimo Caldaroni. A consegnare la coppa ai vincitori della selezione E il presidente del CR Basilicata LND Emilio Fittipaldi e l'Assessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo.



Presenti in tribuna anche il vicepresidente del CR Basilicata Domenico Ciaglia. Per il Dipartimento Interregionale LND anche il segretario Mauro de Angelis, il selezionatore dalla Rappresentativa Giuliano Giannichedda e il componente del suo staff Gianfranco Tosoni.



«Un grande orgoglio per la LND aver riportato la Juniores Cup al Sud, e in particolare in Basilicata, dopo tanto tempo - ha sottolineato Barbiero a margine dellincontro che ha chiuso la manifestazione in terra lucana - Esperienza positiva sotto tutti i punti di vista: per il livello tecnico espresso, per laccoglienza e lorganizzazione impeccabile. Cè stata sinergia totale, da parte nostra massima disponibilità a ripetere l'esperienza in futuro. Oltre a ringraziare le istituzioni locali e i club che ci hanno ospitato nei loro impianti, ci tengo a esprimere gratitudine alle società di appartenenza dei ragazzi, che con grande sensibilità li hanno messi a disposizione per il torneo. Un ringraziamento speciale va anche ai giovani che, reduci dalla Viareggio Cup con la Rappresentativa Serie D, ci tenevano tantissimo a essere presenti anche qui».



CRONACA - Prima fase di studio, le formazioni provano trovare il varco giusto ma le difese tengono gli avversari sempre fuori larea di rigore. Per il primo tiro in porta bisogna aspettare l11: punizione dal limite di Barbini, la barriera si apre sul sinistro del centrocampista dellOrvietana, ma Maddalon risponde presente deviando in corner. Al 21 altra chance per la E: corner di Barbini teso in area per la girata in tuffo di Canini (Orvietana), traiettoria angolata ma troppa densità in area coi difensori che respingono. Al 23 lepisodio che sblocca la partita: leggerezza di Medina che appoggia dietro per Maddalon con Fantoni in pressione, il portiere non controlla bene finendo per toccare in ritardo lattaccante della Terranuova Traiana, poi costretto a lasciare il campo dolorante per il contatto. Sul dischetto si presenta capitan Galeota (Aquila Montevarchi) che non sbaglia. 44 grande occasione per il pari della B: Medina resiste a un paio di difensori e vede Grassi tutto solo in area, lattaccante della Varesina si coordina per il diagonale parato da Butano. Ottolenghi non è contento dei suoi, decide così di avanzare Medina a centrocampo e mettere Ventura dietro, a lasciare il campo è Brugnone.



Nella ripresa la B prova a spingere con maggiore convinzione: ci tenta prima Nuzzi in solitaria, ma la sua conclusione ravvicinata è debole. Al 19 Ghirardelli scossa un tiro da fuori area, ma Butano si distende e la toglie dall'angolino basso. Cinque minuti più tardi, al 24, Inacio salta un avversario sul fondo e mette in mezzo un pallone velenosissimo; è ancora Butano a intervenire in uscita bassa, anticipando gli attaccanti pronti a colpire. Al 28 incredibile doppia chance per la formazione di Ottolenghi un'incredibile doppia chance per la formazione di Ottolenghi: ci prova prima il neoentrato Mouisse con una botta pericolosa, poi Medina fa partire un diagonale che esce di un soffio. La pressione continua al 33, quando Ventura serve un ottimo assist a Tiralongo; il tiro da posizione defilata trova però la pronta risposta di piedi del solito Butano. Nuovo tentativo della B al 35 con Gervasoni, che ci prova al volo dal limite ma colpisce male la sfera. Due minuti dopo (37) si scatena Ghirardelli: la sua botta dalla distanza per poco non fulmina il portiere. Lo stesso centrocampista della Varesina va vicinissimo al pareggio al 40 risolvendo una mischia furibonda in area, ma stavolta è Vaselli a salvare miracolosamente sulla linea. Nel finale Butano tiene ancora a galla i suoi blindando la porta sul mancino di Ratti. L'ultimo brivido arriva al 3 di recupero proprio con una girata di Ratti, ma Butano blocca centrale con sicurezza e sigilla il risultato.







RAPPRESENTATIVA E-RAPPRESENTATIVA B 1-0

Rapp. E (4-4-2): Butano; Vaselli, Ferrali, Canini, Russo; Tellini (20st Privitera), Galeota, Di Sacco (20st Alunni), Barbini; Tittocchia (34st Checchi), Fantoni (30pt Borracchini).

A disp.: Musardo, Lorenzi, Andreucci, Dini, Periccioli.

All.: Nocentini



Rapp. B (4-3-3): Maddalon; Rusyn, Gervasoni, Medina, Percassi; Ghirardelli, Brugnone (30pt Ventura), Martinoia (28st Mouisse); Nuzzi (32st Tiralongo), Grassi (35st Ratti), Giannini (10st Inacio).

A disp.: Spolti, Nicora, Cirigliano, Remonti.

All.: Ottolenghi



Marcatori: 26pt rig. Galeota



Arbitro: Sarcina di Barletta

Guardalinee: Leonardo Grimaldi e Massimiliano Miccoli di Bari



Ammoniti: Martinoia (B), Vaselli (E)

Note: recupero: pt 2, st 8