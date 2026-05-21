Sabato 23 maggio, alle ore 17.30, presso il centro culturale Nitti di Melfi (vico S. Pietro snc), è in programma il Memorial Mauro Tartaglia, giunto alla nona edizione, organizzato dal Toro club Melfi Gian Paolo Ormezzano in collaborazione con lAsd Junior Lavello.



La manifestazione, nata per ricordare leducatore, lamministratore pubblico e lanimatore civile scomparso nel 2017, gode del patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, del Comune di Melfi, del Coni regionale, della Lnd Basilicata e del Torino Fc.



Levento, che si articola in diversi momenti tra educazione, cultura e sport, avrà come ospite donore Renato Zaccarelli, ex calciatore e capitano del Torino (413 presenze in maglia granata e 21 reti) con il quale vinse lo scudetto del 1976 e della Nazionale italiana di calcio (25 presenze e 2 gol) con la quale partecipò anche ai mondiali di Argentina nel 1978. E stato anche dirigente e allenatore della squadra granata conquistando una promozione in serie A nella stagione 2004/05.



Ad aprire la manifestazione sarà la mostra  Il lord granata: omaggio a Renato Zaccarelli campione dItalia 1976 di Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Si proseguirà con la presentazione del libro Il Toro di Amsterdam di Riccardo Bisti durante la quale Alessandro Muliari dialogherà con lautore.



Due i riconoscimenti che saranno conferiti nel corso della manifestazione: il premio Piero Rinaldi lamicizia nello sport per ricordare lindimenticato amico e già presidente della Lnd Basilicata e il premio giornalistico Gian Paolo Ormezzano, giunto alla XX edizione, conferito a Riccardo Bisti giornalista di Sky Sport e Eurosport che intervisterà Renato Zaccarelli, ospite donore della manifestazione.



Ha annunciato la sua presenza anche un altro ex calciatore granata e campione del mondo in Spagna 1982, Franco Selvaggi.

Al termine è in programma la cena sociale del Toro club lucano.

Anche questanno il Memorial M. Tartaglia, evento di punta del nostro club,  afferma Gianluca Tartaglia, presidente del Toro club Melfi Gian Paolo Ormezzano- si caratterizza per la qualità del programma e gli ospiti prestigiosi. Una manifestazione, giunta alla nona edizione, che si articolerà, come tradizione, su tre filoni: educazione, cultura e sport che rappresentavano, oltre allimpegno politico e civile, le prerogative di mio padre, tifosissimo del Toro. Unedizione che, come sempre, regalerà ricordi e emozioni.