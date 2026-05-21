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|Melfi: tutto pronto per il "Mauro Tartaglia"
21/05/2026
|Sabato 23 maggio, alle ore 17.30, presso il centro culturale Nitti di Melfi (vico S. Pietro snc), è in programma il Memorial Mauro Tartaglia, giunto alla nona edizione, organizzato dal Toro club Melfi Gian Paolo Ormezzano in collaborazione con lAsd Junior Lavello.
La manifestazione, nata per ricordare leducatore, lamministratore pubblico e lanimatore civile scomparso nel 2017, gode del patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, del Comune di Melfi, del Coni regionale, della Lnd Basilicata e del Torino Fc.
Levento, che si articola in diversi momenti tra educazione, cultura e sport, avrà come ospite donore Renato Zaccarelli, ex calciatore e capitano del Torino (413 presenze in maglia granata e 21 reti) con il quale vinse lo scudetto del 1976 e della Nazionale italiana di calcio (25 presenze e 2 gol) con la quale partecipò anche ai mondiali di Argentina nel 1978. E stato anche dirigente e allenatore della squadra granata conquistando una promozione in serie A nella stagione 2004/05.
Ad aprire la manifestazione sarà la mostra Il lord granata: omaggio a Renato Zaccarelli campione dItalia 1976 di Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Si proseguirà con la presentazione del libro Il Toro di Amsterdam di Riccardo Bisti durante la quale Alessandro Muliari dialogherà con lautore.
Due i riconoscimenti che saranno conferiti nel corso della manifestazione: il premio Piero Rinaldi lamicizia nello sport per ricordare lindimenticato amico e già presidente della Lnd Basilicata e il premio giornalistico Gian Paolo Ormezzano, giunto alla XX edizione, conferito a Riccardo Bisti giornalista di Sky Sport e Eurosport che intervisterà Renato Zaccarelli, ospite donore della manifestazione.
Ha annunciato la sua presenza anche un altro ex calciatore granata e campione del mondo in Spagna 1982, Franco Selvaggi.
Al termine è in programma la cena sociale del Toro club lucano.
Anche questanno il Memorial M. Tartaglia, evento di punta del nostro club, afferma Gianluca Tartaglia, presidente del Toro club Melfi Gian Paolo Ormezzano- si caratterizza per la qualità del programma e gli ospiti prestigiosi. Una manifestazione, giunta alla nona edizione, che si articolerà, come tradizione, su tre filoni: educazione, cultura e sport che rappresentavano, oltre allimpegno politico e civile, le prerogative di mio padre, tifosissimo del Toro. Unedizione che, come sempre, regalerà ricordi e emozioni.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua