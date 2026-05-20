La nona edizione del Trofeo XCO delle Due Pinete si è chiusa con un bilancio più che lusinghiero: oltre 200 partecipanti, tra agonisti e amatori, hanno animato una giornata dedicata alla mountain bike. A curare nei minimi particolari la complessa organizzazione ci hanno pensato i membri del Team Bykers Viggiano.



Il successo di questa ormai tradizionale classica del fuoristrada è apparso evidente non solo per la ragguardevole partecipazione  con atleti provenienti non solo dalle regioni limitrofe ma anche da Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna  ma anche per l'importanza della gara stessa, che ha aderito al circuito XCO Borbonica Cup. Quest'ultimo, rappresentato da quattro tappe a carattere nazionale che toccano Puglia, Campania, Sicilia e Basilicata, ha l'obiettivo di valorizzare, in ottica multidisciplinare, atleti e squadre di queste regioni ma anche di tutto il resto dItalia.



Viggiano ha tenuto a battesimo anche il circuito lucano Lucus Ameni, promosso dalla struttura tecnica fuoristrada della FCI Basilicata che mira a promuovere il territorio regionale attraverso la mountain bike toccando, dopo Viggiano, anche le località di Marsico Nuovo (7 giugno), Baragiano (12 luglio), Paterno (19 luglio) e Castelluccio Superiore (26 luglio).



Tutti gli atleti si sono messi alla prova su un percorso di circa quattro chilometri con un dislivello importante e con tutte le caratteristiche di una gara nazionale: salite impegnative immerse nella pineta, tratti tecnici tra gli alberi, discese ripide con cambi di pendenza improvvisi, salti, passaggi su roccia e persino una spettacolare scalinata che dalla parte alta del paese scende verso il centro abitato.



Obiettivo podio raggiunto nelle categorie agonistiche per Giulio Rizzo (GS Ciclistico Grottaglie), Francesco Barletta (Leo Constructions SSD) e Mattia Cairo (DAmico Bike School) tra i G6 uomini, Cinzia Coco (Bike 1275) e Miriam Cillo (Ciclo Team Laerte) tra le G6 donne, Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions), Alessio Sorrenti (Etna Bfl Valverde) e Gabriele Sorbello (Bike 1275) tra gli esordienti uomini 1°anno, Gloria Giarraffa (Nag Palermo), Sofia Grosso Ciponte (DAmico Bike School) e Martina Massa (Amicisuperski) tra le esordienti donne 1°anno, Niccolò Mauro (Elba Bike), Alessandro Tramontini (Cycling Cafè Racing Team) e Nicolò Guardo (Etna Bfl Valverde) tra gli esordienti uomini 2°anno, Chiara Ligorio (Asd 1D+ Un Dente in Più), Eva Faggioli (SC Pedale Senese) e Giorgia Fiorani (Cycling Cafè Racing Team) tra le esordienti donne 2°anno, Luciano Schettini (Asd 1D+ Un Dente In Più), Matteo Arcidiacono (Etna Bfl Valverde) e Vito Milazzo (Probike Erice) tra gli allievi uomini 1°anno, Federica Rusan (Ju Green Gorla Minore), Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb Team) e Ilaria Crassetti (Cycling Cafè Racing Team) tra le allieve donne 1°anno, Pietro De Micheli (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Leonardo Alesi (Squadra Prati di Tivo Cicli Falgiani) tra gli allievi uomini 2°anno, Giulia Morfino (Cycling Cafè Racing Team), Stella Forti (Team Cingolani-Specialized) e Martina Lacava (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne 2°anno, Gianluca Spampinato (Bottecchia Factory Team), Ivan Diomede (Asd 1D+ Un Dente in Più) e Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli juniores uomini, Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team), Giada Nunziatina Nascondiglio (Multicar Gruppo Amarù) ed Erika Boscarino (Multicar Gruppo Amarù) tra le juniores donne, Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Simone Massaro (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli under 23 uomini, Chiara Radesca (Zhiraf) tra le under 23 donne, Simone Adinolfi (Bike & Sport Team), Antonio Lavieri (Loco Bikers) e Celestino Tortorella (Ciclo Team Valnoce) tra gli uomini élite, Alessia Bulleri (Cycling Cafè Cervélo Pro Team), Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano) tra le donne élite.



Primati di categoria nelle fasce amatoriali ad appannaggio di Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donne 6, Simone Tarantini (Ciclisport2000 Team) tra gli élite sport, Gino Masino (Bike & Sport Team) tra i master 1, Giuseppe Mitidieri (Bike & Sport Team) tra i master 2, Giovanni Lopardo (Loco Bikers) tra i master 3, Marco De Stasio (GC Tondi Sport) tra i master 4, Denis Tognoni (GC Tondi Sport) tra i master 5, Antonio Rizzo (San Donaci Bike) tra i master 6, Giuseppe Nigro (Abracalabria) tra i master 7 ed Emilio Radesca (Ciclo Team Valnoce) tra i master 8.