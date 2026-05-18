Juniores Cup in Basilicata dal 19 al 23 maggio 18/05/2026



Tutto pronto per la decima edizione della Juniores Cup, il torneo riservato alle selezioni dei migliori under 18 dei nove gironi della Serie D. Organizzata dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con il patrocinio della Regione Basilicata, la più grande vetrina di calcio giovanile della massima serie dilettantistica approda per la prima volta in terra lucana per un appuntamento unico in programma dal 19 al 23 maggio nei comuni di Nova Siri, Marconia e Francavilla In Sinni.







Dopo le ultime edizioni in Versilia, e a distanza di undici anni dallunica, altra volta al Sud in Calabria, il torneo richiamerà così in Regione 180 calciatori selezionati tra tutti i 162 club della D per cinque giorni ad alto livello tecnico e agonistico. Numero al quale bisogna poi aggiungere dirigenti, staff tecnici e medici oltre agli arbitri, per oltre 250 persone coinvolte.







Levento è stato presentato questa mattina alla stampa presso la sede della Regione Basilicata, più specificatamente nella Sala "Sinni" presso il Dipartimento Attività Produttive. Per le istituzioni locali sono intervenuti l'Assessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo, il Direttore Generale Giuseppina Lo Vecchio e il Direttore Generale dell'Agenzia di Promozione Territoriale Margherita Sarli. Per la LND è intervenuto il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.







Lassessore Cupparo ha ringraziato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, per aver scelto la Basilicata come location della prestigiosa manifestazione sportiva. Mi auguro che ci sia una grande partecipazione di pubblico e di addetti ai lavori - ha aggiunto lassessore - perché è fondamentale visionare e dare il giusto risalto a questi ragazzi che sono veramente bravi. Cupparo ha voluto sottolineare l'importanza del torneo come vero e proprio trampolino di lancio per il calcio professionistico, ricordando un esempio virtuoso del recente passato: Voglio ricordare quanto questa competizione sia di alto livello: uno dei nostri calciatori, che ha disputato per un anno la Junior Cup, oggi gioca in Serie A con la Cremonese. Si tratta di Michele Collocolo, talento passato per il Francavilla sul Sinni prima di spiccare il volo verso il massimo campionato proprio con i grigiorossi.



Cupparo ha poi espresso grande soddisfazione per i talenti lucani che continuano a mettersi in mostra: Allo stesso tempo sono felicissimo perché un nostro giovane giocatore farà parte della Rappresentativa del Girone H. È un ragazzo del 2008, Antonio Lanza, a cui vanno i miei più vivi complimenti.



La Regione Basilicata - ha concluso l'assessore - guarda con grande attenzione a queste manifestazioni che sanno coniugare i valori più sani dello sport con la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi giovani talenti, augurando a tutti i partecipanti di poter ricalcare le orme dei grandi campioni che sono transitati da qui.







Braccio operativo dellevento è lApt Basilicata il cui direttore generale, Margherita Sarli, ha sottolineato limportanza della manifestazione in unottica turistica e promozionale per il territorio: Iniziative come questa ci consentono di destagionalizzare il turismo lucano, anticipando la stagione estiva. Abbiamo coinvolto quattro strutture ricettive che consentono di accogliere nel migliore dei modi atleti, entourage e famiglie al seguito, dimostrando che anche qui in Basilicata si possono svolgere i grandi eventi. Il Metapontino, in particolare, ha il giusto potenziale in termini di posti letto. Sul concetto della destagionalizzazione è intervenuta anche il direttore generale della Direzione Sviluppo economico della Regione, Giuseppina Lo Vecchio: Siamo felici e orgogliosi di ospitare un torneo così prestigioso sul nostro territorio. Portare qui eventi di questa portata significa incrementare il nostro grado di attrazione e, soprattutto, ci consente di destagionalizzare il turismo, dando lopportunità al settore di svilupparsi fuori dai confini della stagione estiva tradizionale.







Barbiero ha voluto commentare così la prima storica della Juniores Cup qui: «Ringrazio la Regione Basilicata, il Presidente Bardi, l'assessore Cupparo e il Direttore Sarti per aver consentito l'organizzazione di questa edizione della Juniores Cup, a conferma della riconosciuta sensibilità nei confronti dello sport e soprattutto del calcio giovanile. Il Dipartimento Interregionale è onorato di poter abbinare la propria mission a quella della Regione, creando una sinergia perfetta volta alla valorizzazione e alla promozione del territorio, che si concretizza ospitando l'evento più importante per il movimento giovanile della Serie D».







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QUANTI TALENTI LANCIATI TRA I PROF - Raccogliendo leredità storica del Torneo delle Speranze nato nel 1982, poi ribattezzato Torneo Nazionale Giovanile, la Juniores Cup si è disputata per la prima volta nel 2014. Tanti i calciatori che hanno partecipato a questa manifestazione e che poi si sono affermati negli anni nel calcio di vertice: Augello, Gabrielloni, Bani, Goldaniga, Lazzari, Lasagna, DellOrco e Magnani sono alcuni dei nomi approdati sui grandi palcoscenisci, più recentemente anche Kallon.







Dopo una pausa forzata di quattro anni per la pandemia, il torneo è tornato a pieno regime nel 2023 con lobiettivo di sempre: valorizzare il lavoro dei vivai dei club di Serie D. Guardando giusto appunto ai ragazzi che hanno giocato nelle ultime tre edizioni, cè proprio un nome legato alla Basilicata tra tutti quelli che si stanno ritagliando più spazio tra i professionisti: si tratta di Samuel Pugliese, in questa stagione 33 presenze, 6 gol e 3 assist (più 1 gol nellunica apparizione in Coppa) con la maglia del Picerno in Serie C. Dello stesso anno, buoni numeri li hanno raccolti in C anche Pavanello e Torri allOspitaletto, Galletta alla Casertana e Potenza al Sorrento. Guardando al 2024 troviamo invece due ragazzi oggi allestero: Nisci nella Super League svizzera (dopo lesperienza nel settore giovanile della Juventus) e Kashari nella Kategoria Superiore albanese. In terza serie italiana spazio invece per Masut (Dolomiti Bellunesi), Ronchi (Pro Vercelli), Antenucci (Campobasso), Saccomanni (Pineto) e Lumaga (Cavese).







E per quanto riguarda lultima edizione? Su 180 calciatori totali, 81 giocano in prima squadra in Serie D, 3 in Serie C, 2 allestero, 2 in Primavera-1 con presenze in UEFA Youth League, 3 in Primavera 2 e 3. Tutti gli altri in Eccellenza o serie inferiori, di cui una buona percentuale con diverse presenze in prima squadra.







LND E SERENIS - La LND, in collaborazione con Serenis, ha lanciato la campagna "Diritto a Sbagliare" per promuovere la salute mentale nello sport dilettantistico. L'iniziativa, legata anche alla Juniores Cup, prevede la distribuzione di gomme da cancellare simboliche per insegnare ai giovani che l'errore è parte della crescita. Ogni gomma è dotata di un QR code che rimanda a una chat di ascolto Telegram gestita da psicoterapeuti. Il progetto mira a offrire un supporto concreto ai ragazzi, ribadendo che chiedere aiuto non è una debolezza ma un valore.







FORMULA E REGOLAMENTO - Dopo una prima fase con tre gironi triangolari (19, 20 e 21 maggio), le tre rappresentative vincenti più la migliore seconda si affronteranno venerdì 22 maggio nelle semifinali. Sabato 23 maggio alle ore 11 finale allo stadio Nunzio Fittipaldi di Francavilla In Sinni, diretta streaming su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND.







Ogni rappresentativa è composta da 20 calciatori (di cui 17 under 18 e 3 under 17) appartenenti ai club del girone di riferimento di Serie D. Non sono ammessi tesseramenti in prestito da club professionistici.







Nella fase a gironi, le partite non potranno finire in parità: in questi casi si procederà ai calci di rigore con lassegnazione di 2 punti alla vincente e 1 alla perdente. Per quanto riguarda semifinali e finale, in caso di parità al termine dei 90 direttamente calci di rigore.











CALENDARIO







1ª giornata - 19 maggio 2026



Ore 15.00: Rappresentativa D-Rappresentativa I

Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina

Riposa: Rappresentativa A

Ore 16.30: Rappresentativa F-Rappresentativa G

Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia

Riposa: Rappresentativa B

Ore 18.00: Rappresentativa H-Rappresentativa E

Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla In Sinni

Riposa: Rappresentativa C







2ª giornata - 20 maggio 2026



Ore 15.00: Rappresentativa C-(perdente H-E)



Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia



Ore 16.30: Rappresentativa A-(perdente D-I)



Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni



Ore 18.00: Rappresentativa B-(perdente F-G)



Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina







3ª giornata - 21 maggio 2026



Ore 16.00: Rappresentativa B-(vincente F-G)



Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni



Ore 16.00: Rappresentativa C-(vincente H-E)



"Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina



Ore 16.00: Rappresentativa A-(vincente D-I)



Comunale "Regina-Mauro" di Marconia











Semifinali - 22 maggio 2026



Ore 15.00: 1ª Semifinale



Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina (MT)



Ore 17.00: 2ª Semifinale



Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia (MT)











Finale - 23 maggio 2026



Ore 11.00: Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni (PZ)









LE RAPPRESENTATIVE











RAPPRESENTATIVA A (Liguria, Lombardia, Piemonte)



Gioele Vespier (Saluzzo), Pietro Bordo (Lavagnese), Federico Brusa (Chisola), Robert Carakciev (Asti), Gabriele Cattalano (Chisola), Francesco Cavaliere (Sanremese), Ludovico Conversa (Club Milano), Mattia Costa (Novaromentin), Tommaso Ferreri (Celle Varazze), Gustavo Heinzen Manduca (Chisola), Kilian Katana (Gozzano), Edoardo Bosco (Derthona), Matteo Mana (Asti), Federico Mastroianni (Gozzano), Giuseppe Mazzone (Chisola), Filippo Ortolano (Asti), Ricardo Perez (Derthona), Nicola Pomoni (Novaromentin), Federico Socco (Asti), Houssine Hakim Zenati (Ligorna).







Allenatore: Walter Taverna











RAPPRESENTATIVA B (Lombardia, Veneto)





Lorenzo Maddalon (Varesina), Alexander Rusyn (Varesina), Alessio Cirigliano (Castellanzese), Filippo Martinoia (Varesina), Alessio Medina (Varesina), Leonardo Gervasoni (Virtus Ciseranobergamo), Giacomo Agogliato (Oltrepò), Nicolò Brugnone (Leon), Andrea Ratti (Brusaporto), Pietro Giannini (Caldiero Terme), Kevin Inacio (Virtus Ciseranobergamo), Giovanni Spolti (Real Calepina), Niccolò Nicora (Varesina), Marco Ghirardelli (Varesina), Alessandro Ventura (Virtus Ciseranobergamo), Giuseppe Mouisse (Villa Valle), Matteo Giacomo Remonti (Leon), Matteo Grassi (Varesina), Riccardo Tiralogno (Villa Valle), Lorenzo Nuzzi (Folgore Caratese).







Allenatore: Massimo Ottolenghi







RAPPRESENTATIVA C (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto)





Cristobal Ortega De La Fuent (Vigasio), Riccardo Pittioni (Cjarlins Muzane), Adriano Puccio (Union Clodiense Chioggia), Gregorio Zuin (Treviso), Jacopo Maria Baron (Bassano), Marco Bottura (Calvi Noale), Giovanni Barbon (Calvi Noale), Luigi Guglielmucci (San Luigi), Jacopo Maglia (Bassano), Filippo Tramonte (Este), Davide Kola (Este), Mattia Cecchin (Treviso), Marcello Morelli (Adriese), Mattia Siviero (Adriese), Enea Korreshi (Este), Simon Larcher (Obermais), Dastin Marku (Obermais), Mamady Cisse (Calvi Noale), Nicola Dal Pietro (Conegliano), Alessio Dal Corso (Treviso).







Allenatore: Andrea Albanese







RAPPRESENTATIVA D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana)







Cesare Bini (Pistoiese), Enis Ayari (Imolese), Thomas Calia (Crema), Federico Pasquali (Sasso Marconi), Alessio Benedini (San Giuliano), Filippo Bono (Calcio Desenzano), Ettore De Pietri (Piacenza), Matteo De Nardi (Sasso Marconi), Edoardo Firenzuoli (Pistoiese), Nicolò Inzani (Piacenza), Alberto Lollini (Sasso Marconi), Jacopo Ferretti (Imolese), Francesco Massazza (Crema), Riccardo Nicolini (Crema), Andrea Montanari (Cittadella Vis Modena), Antonio Pisano (San Giuliano), Ludovico Maria Pizzi (Piacenza), Gabriele Raudino (Progresso), Edoardo Spinicci (Pistoiese), Jacopo Vannacci (Pistoiese).







Allenatore: Giovanni Curci







RAPPRESENTATIVA E (Toscana, Umbria)







Damiano Butano (Ghiviborgo), Cristian Lorenzi (Follonica Gavorrano), Pietro Vaselli (Tau Altopascio), Francesco Ferrali (Tau Altopascio), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Tommaso Barbini (Orvietana), Matteo Tellini (Scandicci), Christian Andreucci (Scandicci), Gianluca Alunni (Vivialtoteveresansepolcro), Edoardo Tittocchia (Orvietana), Niccolò Borracchini (Tau Altopascio), Daniel Musardo (Grosseto), Marco Dini (Sporting Trestina), David Periccioli (Siena), Francesco Privitera (Seravezza), Niccolò Di Sacco (Seravezza), Lorenzo Checchi (Seravezza), Brando Canini (Orvietana), Ermes Antonio Russo (Sporting Club Trestina), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana).







Allenatore: Gianluca Nocentini







RAPPRESENTATIVA F (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise)







Alessio Zarlenga (LAquila), Pietro Dovidio (LAquila), Mattia Vallorani (Maceratese), Marco Frattari (Recanatese), Francesco Donzelli (Maceratese), Sebastiano Bucari (Vigor Senigallia), Lorenzo Cenci (Inter Sm Sammaurese), Nicolò Celani (Vigor Senigallia), Salvatore Gerolino (Teramo), Enea Di Paoli (Forsempronese), Riccardo Arbusti (Maceratese), Raoul Cingolani (Ancona), Tommaso Fratini (Maceratese), Matteo Toro (Ostiamare), Sebastian Ruini (Castelfidardo), Denny Doria (Recanatese), Gianmaria Cleri (Forsempronese), Pietro Rollo (Vigor Senigallia), Cristiano Di Riuggiero (Giulianova), Giacomo Gasperetti (Ancona).







Allenatore: Rosario Scarfone











RAPPRESENTATIVA G (Campania, Lazio, Sardegna)







Leonardo Xaxa (C.O.S. Sarrabus Ogliastra), Giovanni Pede (Cassino), Christian Lupi (Trastevere), Christian Faella (Ischia), Paolo Delicato (Scafatese), Luciano Vatore (Palmese), Lorenzo Manzoni (Montespaccato), Mauro Drisaldi (Trastevere), Antonino Iasevoli (Palmese), Matteo Barcellan (Albalonga), Sergio Junior Calì (Atletico Lodigiani), Ciro Arabesco (Palmese), Davide Alfredo Cascone (Anzio), Elhadji Medoune Thiam (Scafatese), Andrea Festino (Palmese), Mirko Zaru (Budoni), Vincenzo Bossa (Ischia), Gianluca Calizio (Scafatese), Giuseppe Guadagno (Palmese), Armando Canneva (Palmese).







Allenatore: Maurizio Coppola







RAPPRESENTATIVA H (Basilicata, Campania, Puglia)







Alessandro Trevisano (Martina), Francesco Gentile (Virtus Francavilla), Antonio Pio Lanza (Francavilla), Diego Lubrano (Paganese), Pietro Quatraro (Virtus Francavilla), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana), Alessadro Mazzacano (Taurus Acerrana), Savino Di Pietro (Fidelis Andria), Alessandro Impedovo (Città di Fasano), Vincenzo Scafaro (Afragolese), Marcello Maisto (Sarnese), Fausto Cottone (Pompei), Francesco Leccese (Barletta), Christian Vervece (Sarnese), Francesco Lenti (Virtus Francavilla), Gerardo De Caro (Sarnese), Federico Sivilli (Gravina), Mattia Riccardo Muya (Virtus Francavilla), Omar Touray (Virtus Francavilla), Fabian Gerard Patriarca (Afragolese).







Allenatore: Pasquale DAniello







RAPPRESENTATIVA I (Calabria, Campania, Sicilia)







Gerlando Florulli (Gela), Salvatore Bruno (Sambiase), Nicolò Berto (Gela), Agostino Manuel Macrì (Reggina), Davide Federico (Sancataldese), Vincenzo Vaccaro (Gelbison), Francesco Chirico (Reggina), Domenico Fragalà (Vibonese), Salvatore Polifemo (Castrumfavara), Gabriele Pio Greco (Milazzo), Mattia Giovanni Lanza (Castrumfavara), Antonio Stella (Vigor Lamezia), Andrea Scirè (Athletic Palermo), Nicholas Chiappetta (Milazzo), Antonio Lucarelli (Savoia), Christian Pariota (Savoia), Simone Gallo (Reggina), Giuseppe Panzera (Reggina), Giuseppe Russo (Savoia), Igor Kalynovych (Savoia).







Allenatore: Giulio Spader











ALBO DORO







2013/2014 Girone C (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)



2014/2015 Girone H (Campania, Puglia, Basilicata)



2015/2016 Girone B (Piemonte VdA, Liguria, Lombardia)



2016/2017 Girone H (Basilicata, Campania, Lazio, Puglia)



2017/2018 Girone E (Liguria, Toscana)



2018/2019 Girone C (Friuli VG, Trentino Alto Adige, Veneto)



2022/2023 Girone A (Liguria, Lombardia, Piemonte VdA)



2023/2024 Girone A (Liguria, Lombardia, Piemonte VdA)



2024/2025 Girone I (Calabria, Campania, Sicilia) Tweet



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Sommario Cronaca Sommario Sport



































EDITORIALE Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.

Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.

Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



