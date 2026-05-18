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Marconia, riapre lo stadio Regina-Mauro: ospiterà anche la Juniores Cup 2026

18/05/2026



Lo stadio comunale Regina-Mauro di Marconia torna finalmente operativo dopo mesi di chiusura per lavori di riqualificazione. È quanto comunica lamministrazione comunale di Pisticci in un post diffuso sui social, nel quale si evidenzia come il percorso di intervento sia stato lungo e caratterizzato da alcune criticità che ne hanno rallentato la consegna.

Secondo quanto riportato, limpianto sportivo è ora pronto a ripartire e ospiterà subito un appuntamento di rilievo nazionale: dal 18 al 23 maggio 2026 la Basilicata sarà sede della Juniores Cup, torneo giovanile Under 18 della Serie D. A Marconia si disputeranno quattro gare, tra cui una semifinale prevista per il 22 maggio.

I lavori hanno interessato il nuovo manto erboso sintetico, la sistemazione degli spogliatoi e degli spazi esterni, il potenziamento dellilluminazione e la realizzazione di servizi per il pubblico. Nelle prossime settimane è prevista la riconsegna ufficiale alla comunità con una cerimonia pubblica.


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