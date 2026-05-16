Unaltra prova convincente dei ragazzi di Volpini dopo il successo colto in Lombardia la scorsa settimana, il Bernalda Futsal vince per e conquista una meritatissima salvezza al culmine di una partita allinsegna dellequilibrio e della compattezza. Sugli scudi Nelson Oliveira, autore di una tripletta, completata dalle segnature di Grossi e Lovecchio per il 5-0 finale che vale lagognata salvezza.



Cronaca. Il Bernalda si presenta con il seguente quintetto: Zito, Fusco, Nelson Oliveira, Grossi, Gallitelli. Dallaltra parte il Cardano 91: Pellegrini, Sinigaglia, De Freitas, DAniello, Gramegna.



Nelle prime fasi del match è subito aggressivo il Cardano: Zito chiude in uscita su Sinigaglia lanciato a rete. Al 8 il Bernalda passa in vantaggio con unazione che fa girare la testa al Cardano: Nelson Oliveira smista a Gallitelli che innesca Grossi, il quale al volo pesca sul secondo palo proprio Nelson Oliveira che insacca 1-0. I rossoblu insistono: al 9 Nelson Oliveira calcia da buona posizione oltre la traversa mentre, poco dopo, il diagonale di Arcangelo Castano viene respinto dal portiere Pellegrini che un minuto dopo si fa saltare in velocità da Arcangelo Castano, il laterale lucano, però, non riesce a trovare la stoccata decisiva. I padroni di casa cercano di colpire in contropiede: Sarli viene murato da Pellegrini, lestremo varesino si ripete al 15 compiendo un intervento strepitoso sempre su Sarli. Il Bernalda continua a creare azioni da rete: il pallonetto di Fusco, a portiere battuto, finisce di poco oltre la traversa. Al 17 sassata di Nelson Oliveira dalla distanza, Pellegrini, aiutato dal palo, evita la capitolazione; sul fronte opposto DAniello da fuori area costringe Zito a rifugiarsi in angolo. I lombardi terminano la prima frazione creando un paio di pericoli alla retroguardia bernaldese: al 18 Zito è prodigioso sul tap-in di Izzo. Negli ultimi scampoli del primo tempo ancora il portiere lucano si oppone prima a Gramegna e successivamente a Izzo. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio di misura dei locali.



Nella ripresa il Bernalda parte bene: al 1 Pellegrini chiude abilmente su Gallitelli. Al 3 i lucani raddoppiano: Grossi la mette in mezzo per il colpo di tacco di Nelson Oliveira, il suo splendido colpo di tacco si insacca per il 2-0. I padroni di casa non sono paghi: Pellegrini riesce a chiudere su Fusco e successivamente su Nelson Oliveira. Dallaltra parte il Cardano sfiora la rete con la staffilata di Pellegrini che si stampa sulla traversa e la conclusione di Pozzi da fuori area, Zito respinge. Sullennesimo ribaltamento di fronte il Bernalda è pericoloso con Grossi: Pellegrini devia in angolo. I lucani scrivono i titoli di coda sul match tra 8 e il 9 prima con il destro da distanza siderale di Nelson Oliveira per il 3-0 e poi con la penetrazione centrale di Grossi che batte il portiere Gorla (subentrato a sostituire Pellegrini) per il 4-0. I rossoblu continuano ad attaccare: Gorla si oppone prima a Gallitelli e successivamente ad Arcangelo Castano. Negli ultimi minuti di gara il Cardano si affida al portiere di movimento (Sinigaglia) : al 18 proprio Sinigaglia cerca il tocco sotto misura ma Brescia (entrato a sostituire Zito) riesce ad evitare la capitolazione. A 25 dal suono della sirena il Bernalda cala il poverissimo: Sarli parte in contropiede e arma sul secondo palo Lovecchio per il 5-0 finale.



BERNALDA FUTSAL: 99)Zito 4)Nelson Oliveira 5)Castano Riccardo 6)Eletto 7)Sarli 8)Iannuziello 10)Gallitelli 11)Grossi 15)Lovecchio 22)Fusco 24)Brescia 27)Castano Arcangelo. All. Volpini



CARDANO 91: 3)Sinigaglia 6)Galati 7)Mattiello 8)De Freitas 9)Pozzi 10)DAniello 13)Sabatelli 22)Gramegna 23)Izzo 27)Casaverde 28)Gorla 30)Pellegrini. All. Zavarise



Arbitri: 1^ Leonardo Pio Dattoli di Roma 1; 2^ Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia; cronometrista: Alessandro Carella di Matera



Ammoniti: nessuno



Espulso: nessuno



Marcatori: 7:57 p.t., 3:03 e 8:15 s.t. Nelson Oliveira (B), 9:17 s.t. Grossi (B), 19:35 s.t. Lovecchio (B)



Ufficio stampa Bernalda Futsal