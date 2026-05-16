La pallavolo lucana guarda avanti: a Tito Scalo lAccademia della Federazione Italiana Pallavolo per una giornata dedicata alla crescita e alla competenza della società sportiva del futuro

Crescere il movimento pallavolistico significa, prima di tutto, investire nelle persone che ogni giorno guidano e fanno vivere le società sportive sul territorio. Con questo obiettivo, il Comitato Regionale FIPAV Basilicata promuove per domenica 17 maggio 2026, presso lHotel La Piana di Tito Scalo (PZ), una giornata di formazione dedicata ai dirigenti delle società affiliate, nellambito del progetto nazionale Accademia FIPAV.



Liniziativa rientra in un percorso più ampio avviato dalla Federazione Italiana Pallavolo per rafforzare competenze, strumenti e visione della classe dirigente sportiva, accompagnando le società nelle nuove sfide organizzative, comunicative e gestionali del presente e del futuro.



«Formare i dirigenti significa costruire il futuro delle nostre società», evidenzia il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo.

«Con questa iniziativa - spiega - vogliamo offrire alle realtà del territorio unoccasione concreta di crescita e aggiornamento, creando momenti di confronto utili a comprendere e affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni che oggi coinvolgono il mondo dello sport e dellassociazionismo».



A guidare i lavori sarà il dott. Roberto Ghiretti, Responsabile della Formazione Dirigenti FIPAV, che condurrà il percorso dal titolo La società sportiva del futuro: oggi e domani, attraverso momenti di approfondimento, confronto diretto e networking.



Nel corso della giornata saranno affrontati temi centrali per la crescita delle realtà sportive: modelli organizzativi, sostenibilità economica, comunicazione integrata, ufficio stampa e media relations, rapporti istituzionali, fundraising, accesso ai bandi, reti territoriali e sviluppo dellofferta sportiva oltre il semplice risultato agonistico.



Lappuntamento rappresenta unoccasione concreta di aggiornamento e crescita per tutte le società del territorio, in una fase in cui lo sport è chiamato sempre più a essere presidio educativo, sociale e culturale oltre che agonistico.



Al corso, dalla fruizione gratuita, è prevista la partecipazione di almeno un dirigente per ciascuna società affiliata alla FIPAV Basilicata.



Una giornata pensata per offrire strumenti concreti, nuove competenze e una visione condivisa, con lobiettivo di accompagnare la crescita del movimento pallavolistico lucano attraverso formazione, partecipazione e innovazione.