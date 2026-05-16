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|FIPAV Basilicata punta sulla formazione delle società sportive
16/05/2026
|La pallavolo lucana guarda avanti: a Tito Scalo lAccademia della Federazione Italiana Pallavolo per una giornata dedicata alla crescita e alla competenza della società sportiva del futuro
Crescere il movimento pallavolistico significa, prima di tutto, investire nelle persone che ogni giorno guidano e fanno vivere le società sportive sul territorio. Con questo obiettivo, il Comitato Regionale FIPAV Basilicata promuove per domenica 17 maggio 2026, presso lHotel La Piana di Tito Scalo (PZ), una giornata di formazione dedicata ai dirigenti delle società affiliate, nellambito del progetto nazionale Accademia FIPAV.
Liniziativa rientra in un percorso più ampio avviato dalla Federazione Italiana Pallavolo per rafforzare competenze, strumenti e visione della classe dirigente sportiva, accompagnando le società nelle nuove sfide organizzative, comunicative e gestionali del presente e del futuro.
«Formare i dirigenti significa costruire il futuro delle nostre società», evidenzia il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo.
«Con questa iniziativa - spiega - vogliamo offrire alle realtà del territorio unoccasione concreta di crescita e aggiornamento, creando momenti di confronto utili a comprendere e affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni che oggi coinvolgono il mondo dello sport e dellassociazionismo».
A guidare i lavori sarà il dott. Roberto Ghiretti, Responsabile della Formazione Dirigenti FIPAV, che condurrà il percorso dal titolo La società sportiva del futuro: oggi e domani, attraverso momenti di approfondimento, confronto diretto e networking.
Nel corso della giornata saranno affrontati temi centrali per la crescita delle realtà sportive: modelli organizzativi, sostenibilità economica, comunicazione integrata, ufficio stampa e media relations, rapporti istituzionali, fundraising, accesso ai bandi, reti territoriali e sviluppo dellofferta sportiva oltre il semplice risultato agonistico.
Lappuntamento rappresenta unoccasione concreta di aggiornamento e crescita per tutte le società del territorio, in una fase in cui lo sport è chiamato sempre più a essere presidio educativo, sociale e culturale oltre che agonistico.
Al corso, dalla fruizione gratuita, è prevista la partecipazione di almeno un dirigente per ciascuna società affiliata alla FIPAV Basilicata.
Una giornata pensata per offrire strumenti concreti, nuove competenze e una visione condivisa, con lobiettivo di accompagnare la crescita del movimento pallavolistico lucano attraverso formazione, partecipazione e innovazione.
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