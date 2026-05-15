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|Sapri: oltre 70 atleti al Trofeo Baia di Sapri, una giornata tra sport, mare e tradizione
15/05/2026
|Sapri un fine settimana allinsegna della pesca sportiva con l11ª edizione del Trofeo Baia di Sapri, in programma domenica 31 maggio. Allevento parteciperanno oltre 70 atleti provenienti da Campania, Basilicata, Calabria e Lazio, a conferma del crescente interesse per la manifestazione.
La gara si articolerà in due prove di quattro ore ciascuna: al mattino la pesca bolognese nellarea del molo di sottoflutto del porto, nel pomeriggio il surfcasting lungo il litorale cittadino.
Alle 10.30 sul Viale della Spigolatrice è prevista la cerimonia dedicata alle genti di mare, con benedizione e deposizione in mare di una corona dalloro. Liniziativa, patrocinata dal Comune di Sapri, promuove anche il turismo nel Golfo di Policastro.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua