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Sapri: oltre 70 atleti al Trofeo Baia di Sapri, una giornata tra sport, mare e tradizione

15/05/2026



Sapri un fine settimana allinsegna della pesca sportiva con l11ª edizione del Trofeo Baia di Sapri, in programma domenica 31 maggio. Allevento parteciperanno oltre 70 atleti provenienti da Campania, Basilicata, Calabria e Lazio, a conferma del crescente interesse per la manifestazione.

La gara si articolerà in due prove di quattro ore ciascuna: al mattino la pesca bolognese nellarea del molo di sottoflutto del porto, nel pomeriggio il surfcasting lungo il litorale cittadino.

Alle 10.30 sul Viale della Spigolatrice è prevista la cerimonia dedicata alle genti di mare, con benedizione e deposizione in mare di una corona dalloro. Liniziativa, patrocinata dal Comune di Sapri, promuove anche il turismo nel Golfo di Policastro.


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