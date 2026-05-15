Viggiano si prepara a riabbracciare il grande ciclismo pochi giorni dopo l'emozione del passaggio del Giro dItalia professionisti: dalla strada al fuoristrada, ecco domenica 17 maggio lappuntamento che si rinnova per la nona volta con il Trofeo XCO delle due Pinete.



La manifestazione, curata con la consueta maestria ed esperienza dal Team Bykers Viggiano, rappresenta ormai uneccellenza nel panorama regionale e si inserisce in un contesto tecnico di altissimo profilo.



L'importanza dell'evento è infatti sancita dal prestigioso abbinamento con la XCO Borbonica Cup, il circuito nazionale nato per valorizzare i talenti del fuoristrada nelle regioni del Sud Italia, ma anche dal debutto ufficiale del circuito regionale lucano Lucus Ameni. Quest'ultimo, promosso dalla struttura tecnica fuoristrada della FCI Basilicata, mira a promuovere il territorio lucano attraverso la mountain bike, toccando dopo Viggiano anche le località di Marsico Nuovo il 7 giugno, Baragiano il 12 luglio, Paterno il 19 luglio e Castelluccio Superiore il 26 luglio.



Per la sfida del 17 maggio, gli atleti sono pronti a misurarsi su un percorso di 3,5 chilometri caratterizzato da un'impegnativa alternanza di single track e salite tecniche all'interno di due aree boschive. Il tracciato prevede inoltre un suggestivo passaggio cittadino che porterà gli atleti nel cuore del paese, con partenza e arrivo fissati in viale della Rinascita. Le operazioni preliminari inizieranno sabato 16 maggio presso il Centro Polifunzionale in via Aldo Moro con la verifica iscrizioni e le prove ufficiali del tracciato previste nel pomeriggio dalle 15:00 in poi con annessa riunione tecnica tra organizzatori, squadre e giuria.



La giornata agonistica di domenica sarà scandita da un fitto programma di partenze che vedrà protagonisti i giovanissimi della categoria G6 alle 9:30, seguiti dagli esordienti alle 10:00 e dagli allievi alle 11:00.



Il pomeriggio si aprirà con la sfida dei master alle 12:15, per poi concludersi con la gara regina dedicata a juniores, under 23 ed élite prevista alle 13:45 con premiazioni finali previste intorno alle 15:30.



Ogni dettaglio è stato curato dal Team Bykers Viggiano per assicurare la massima sicurezza sul percorso, prevedendo riconoscimenti per i primi tre classificati di ogni categoria e un montepremi in denaro riservato agli agonisti della categoria open (under 23 ed élite).



Non ci sarà solo il Trofeo XCO delle due Pinete di mountain bike a monopolizzare lattenzione del ciclismo regionale lucano in questo fine settimana. A Baragiano Scalo, sabato 16 maggio spazio al ciclismo giovanile di età compresa tra i 7 e i 12 anni per lo svolgimento della fase regionale del Bicimparo con le prove di gimkana/sprint riservate alle squadre ciclistiche giovanili lucane. A curare in loco la parte organizzativa il sodalizio Motostaffette Potenza con ritrovo alle 16:00 in piazza Mercato. Con tutte le prove di qualificazione a tempo, verrà proclamata la migliore squadra che andrà a rappresentare la Basilicata per la finale nazionale di Bicimparo in programma a Viareggio (18-21 giugno), durante il Meeting Nazionale dei Giovanissimi.















Credit fotografico Antonio Caggiano (Bikerounder)



