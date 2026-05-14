La Basilicata si prepara ad accogliere il grande calcio giovanile nazionale. Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 12:30, nella Sala Sinni della Regione Basilicata, lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, nella sua duplice veste di rappresentante istituzionale e consigliere della Lega Nazionale Dilettanti (LND), terrà una conferenza stampa per presentare ufficialmente la Juniores Cup 2025/2026. Allincontro interverrà Margherita Sarli, direttore generale di Apt Basilicata, a testimonianza di un evento che unisce sport e promozione del territorio. La prestigiosa manifestazione, dedicata alle rappresentative Under 18 dei nove gironi della Serie D, animerà il territorio lucano dal 18 al 23 maggio, trasformando la costa jonica e l'entroterra in un palcoscenico d'eccellenza per i talenti più promettenti del massimo campionato dilettantistico italiano.



"Ospitare la Juniores Cup non è solo un onore sportivo, ma una straordinaria opportunità di promozione territoriale, dice lassessore Cupparo. "Con oltre quarant'anni di storia, questo torneo rappresenta una vetrina privilegiata per i giovani calciatori e, allo stesso tempo, un volano per leconomia locale e il turismo sportivo nella nostra regione.



Le gare ufficiali si disputeranno sui campi di Policoro, Nova Siri, Marconia e Francavilla in Sinni. La Juniores Cup è da decenni un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale e la scelta della Basilicata come sede per l'edizione 2025/2026 sottolinea la capacità del territorio di offrire strutture all'altezza di eventi di tale portata. La competizione porterà in regione centinaia di atleti, staff tecnici e osservatori da tutta Italia.