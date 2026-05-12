Domani il Giro dItalia farà tappa in Basilicata con la frazione Praia a MarePotenza, una delle più attese e impegnative di questa prima parte di corsa. Il percorso attraverserà inizialmente i comuni e i territori dellarea sud lucana, passando dal centro cittadino di Francavilla in Sinni e offrendo scenari suggestivi del Parco del Pollino e dellinvaso di Montecotugno a Senise, prima di entrare nel vivo della competizione.



La corsa si accenderà con la salita verso la Montagna Grande di Viggiano, a quota 1405 metri, uno dei punti chiave della tappa: 6,6 km con pendenze che arrivano fino al 15%, la salita più dura delle prime giornate del Giro. Da lì i corridori raggiungeranno anche la Sellata, a 1370 metri, entrando nel comprensorio sciistico di Pierfaone, un passaggio che potrebbe risultare decisivo per la selezione del gruppo.



Si tratta di una frazione favorevole alle fughe e agli attaccanti, dove resistenza e gestione dello sforzo faranno la differenza. Dopo la lunga fase in quota, la corsa scenderà progressivamente verso Potenza, con un finale tuttaltro che scontato.



Gli ultimi chilometri saranno caratterizzati da una salita verso il centro cittadino del capoluogo lucano, seguita da una discesa tecnica che porterà allultimo chilometro. Qui il percorso torna a salire leggermente (25%) fino al traguardo, con un rettilineo finale di circa 700 metri in asfalto largo 7 metri, ancora in leggera ascesa: uno scenario che promette battaglia fino allultimo metro.



Intanto oggi, nella tappa di Cosenza, si è imposto Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), mentre Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ha conquistato la Maglia Rosa. Un risultato storico che porterà un corridore italiano a sfilare in rosa sulle strade lucane, aggiungendo ulteriore entusiasmo a una tappa già attesissima.



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