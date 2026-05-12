Dopo dieci anni di trepidante attesa, il 24 maggio prossimo torna sulle strade del borgo medievale di Laurenzana, in provincia di Potenza, lo slalom automobilistico Coppa Città di Laurenzana.



Organizzata da Basilicata Motorsport e fortemente voluta dal Comune di Laurenzana, la corsa automobilistica riparte con ledizione numero 13 (la dodicesima si disputò nel 2016), è inserita nel calendario nazionale ACI Sport 2026 e sarà valida per il Campionato Interregionale "23° CPB 2026".



Dopo molti anni di attesa, il grande automobilismo fa nuovamente tappa nel nostro paese  ha dichiarato il sindaco Giuseppe Trivigno-. Per generazioni di appassionati, Laurenzana è sempre stata una delle tappe più amate e spettacolari dagli stessi piloti, che ne ricordano il tracciato tecnico, il calore del pubblico e lospitalità dellintera comunità. Oggi possiamo dire con orgoglio che Laurenzana torna lì dove merita: tra le grandi classiche dello slalom italiano.



A rendere ancora più speciale questo ritorno- ha aggiunto il primo cittadino -, nei giorni precedenti la gara saranno organizzati eventi e manifestazioni collaterali: momenti di sport, spettacolo e aggregazione che trasformeranno Laurenzana in un vero e proprio villaggio dello slalom, coinvolgendo cittadini, associazioni, attività commerciali e ospiti.



Levento porterà nel nostro territorio decine di piloti, team, appassionati e visitatori, con importanti ricadute per attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive. Una vera e propria Festa dello Sport, del Turismo e della Cultura, a beneficio dellintera comunità.



Il percorso di gara sarà lungo 2950 metri e si snoderà interamente nellabitato del paese- spiega il presidente della scuderia Basilicata Motorsport Carmine Capezzera-, un tracciato interessante e molto tecnico su manto stradale in ottime condizioni, con 14 birillate di rallentamento. La location è incantevole.



A seguito dellapprovazione del Regolamento Particolare di Gara (RPG) da parte di ACI Sport, le iscrizioni alla gara sono aperte, con termine fissato alle ore 24 di mercoledì 20 maggio.



La strada interessata dalla partenza sarà la SS 92, in contrada Serra Potamo, con arrivo nel rione San Giacomo. La direzione gara e il quartiere logistico saranno ubicati allinterno del Municipio in piazza Roma, sede anche del parco chiuso delle vetture.





Il programma della manifestazione inizierà sabato 23 maggio a partire dalle ore 14.30 con le verifiche sportive e tecniche che saranno effettuate presso Largo Fiera fino alle ore 20 e domenica 24 entrerà nel vivo con lo svolgimento delle tre manches di gara precedute dalla manche cronometrata di ricognizione al via alle 9.30. La premiazione si terrà nella Sala Belvedere del Municipio, alle ore 16.30. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.