I grandi eventi sono - sin dall'antichità - manifestazioni che coinvolgono gli interessi di un ampio pubblico, legate alla tendenza umana allincontro e al confronto, in modo ancor più particolare quando si parla di eventi sportivi, che spingono l'uomo ad aggregarsi per condividere un momento sociale di elevata importanza. Fondamentali inoltre per i territori, per farsi conoscere e apprezzare dal mondo esterno, oltre che per avviare programmi di riqualificazione e ammodernamento.



Di questo e tanto altro si parlerà nel convegno "Sport, marketing e grandi eventi: strategie per un territorio che vince", che si terrà martedì 12 maggio alle ore 18, presso la Sala Lacava del Museo Archeologico Provinciale di Potenza.



Dopo i consueti saluti istituzionali, il convegno - organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata - sarà introdotto da Mimmo Veltri, Responsabile Area Comunicazione, Marketing e Management; a seguire gli interventi di Enzo Mitro, già assistente arbitrale internazionale e direttore generale, Rocco Galasso, vicepresidente A.Di.Se e Fabio Santoro, Manager Sportivo (Lega Serie A, Lega Pro, FIGC).



A moderare gli interventi il vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata, Michele Sabia.



L'evento è aperto a tutti con ingresso libero e gratuito.