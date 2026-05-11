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|"Sport, marketing e grandi eventi: strategie per un territorio che vince"
11/05/2026
|I grandi eventi sono - sin dall'antichità - manifestazioni che coinvolgono gli interessi di un ampio pubblico, legate alla tendenza umana allincontro e al confronto, in modo ancor più particolare quando si parla di eventi sportivi, che spingono l'uomo ad aggregarsi per condividere un momento sociale di elevata importanza. Fondamentali inoltre per i territori, per farsi conoscere e apprezzare dal mondo esterno, oltre che per avviare programmi di riqualificazione e ammodernamento.
Di questo e tanto altro si parlerà nel convegno "Sport, marketing e grandi eventi: strategie per un territorio che vince", che si terrà martedì 12 maggio alle ore 18, presso la Sala Lacava del Museo Archeologico Provinciale di Potenza.
Dopo i consueti saluti istituzionali, il convegno - organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata - sarà introdotto da Mimmo Veltri, Responsabile Area Comunicazione, Marketing e Management; a seguire gli interventi di Enzo Mitro, già assistente arbitrale internazionale e direttore generale, Rocco Galasso, vicepresidente A.Di.Se e Fabio Santoro, Manager Sportivo (Lega Serie A, Lega Pro, FIGC).
A moderare gli interventi il vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata, Michele Sabia.
L'evento è aperto a tutti con ingresso libero e gratuito.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua