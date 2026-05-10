L'uragano Potenza si abbatte sul Molinari Axum Stadium di Campobasso. La formazione guidata da mister De Giorgio si regala una grande serata di calcio, batte 3-0 l'undici molisano e mette una seria ipoteca per l'accesso ai quarti di finale dei playoff promozione. Una gara controllata alla perfezione da Felippe e compagni, che hanno sofferto la spinta dei padroni di casa solo nei primi dieci-quindici minuti, per poi colpire al momento giusto grazie alle ripartenze mortifere dei vari D'Auria, Schimmenti, Murano e agli inserimenti puntuali di Siatounis, del brasiliano Felippe e dello stesso Castorani.



La gara perfetta, o quasi, dei lucani che, dopo aver chiuso avanti di tre gol il primo tempo, nella ripresa hanno controllato il gioco con grande personalità e intelligenza. Un rotondo 3-0 che poteva essere anche più ampio. Il Campobasso? Lo avevamo visto già in difficoltà con il Pineto e anche questa sera non ha fatto meglio, palesando limiti in ogni settore del campo. Ma forse è stato il Potenza a far emergere certe lacune che pure chi aveva battuto l'Ascoli in campionato sembrava non avere.



Partita subito viva. Il Campobasso parte forte, gli uomini di mister Zauri spingono sull'acceleratore obbligando i rossoblù a un inizio complicato. I molisani puntano sul possesso palla prolungato, cercando con insistenza di allargare il gioco sulle fasce. La prima conclusione arriva al 5' con Martina, che non trova lo specchio della porta. Il Potenza aspetta, controlla, cerca di abbassare il ritmo. I rossoblù lucani, almeno inizialmente, lasciano il pallino del gioco nelle mani dei padroni di casa che, con il passare dei minuti, diventano sempre più intraprendenti guadagnando metri. La spinta molisana è costante ma viene bloccata dall'ottima predisposizione difensiva lucana. Agazzi al 9' ci prova dalla distanza, ma anche lui sbaglia la misura del tiro. Campobasso avanti anche in maniera spavalda, ma a passare in vantaggio, nella prima vera sortita offensiva, è il Potenza.



Minuto 17': azione corale dei lucani avviata da Rocchetti e rifinita da Castorani, palla a D'Auria che entra in area e viene atterrato nettamente da Lancini. Dopo la revisione al VAR, Gianquinto non può che decidere per il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Felippe che spiazza Tantalocchi per il vantaggio potentino.



La reazione dei padroni di casa è immediata, anche se poco lucida, dettata più dall'orgoglio e dalla voglia di rimontare subito il risultato. La potenziale occasione del pareggio il Campobasso la costruisce al 28' grazie a un errore nel controllo da parte di Camigliano, con Bifulco che s'invola tutto solo verso la porta lucana ma sbaglia la conclusione con Cucchietti proteso in uscita. Situazione abbastanza simile un minuto dopo, con Schimmenti che serve D'Auria sul filo del fuorigioco: l'attaccante rossoblù non imita il collega molisano, dimostra tutte le sue qualità e con precisione insacca nell'angolo alto alla destra di Tantalocchi.



Per il Campobasso è una mazzata tremenda. I molisani reagiscono in maniera scomposta, senza più la verve della prima parte del match. Il Potenza controlla con grande personalità, gioca in piena tranquillità forte del doppio vantaggio. In contropiede i rossoblù sono pericolosissimi e fanno tremare la difesa di casa. Gala al 36' prova con una conclusione dal limite che finisce sulla traversa. Ma il Potenza è spietato nelle ripartenze. Ogni qualvolta i rossoblù lucani spingono sull'acceleratore sono dolori. In tre minuti il Potenza costruisce due palle gol: nella prima occasione il passaggio di D'Auria verso Felippe è troppo corto, con il brasiliano non pronto alla conclusione. La seconda si conclude con la terza rete lucana al 41': Siatounis avvia la ripartenza del Potenza e la va a chiudere dopo uno scambio con D'Auria e un velo di Schimmenti.



Partita in ghiaccio, o quasi, con il Campobasso ormai alle corde, abbattuto dalla bufera lucana, e il Potenza che potrebbe piazzare il poker con Schimmenti, fermato da Tantalocchi in pieno recupero.



Nella ripresa Zauri prova a ridare nuova linfa alla sua squadra con gli ingressi di Padula e Pierno al posto dell'ex Celesia e di uno spento Magnaghi. Ma le cose non cambiano poi troppo. Una ripartenza di Schimmenti e l'ennesimo intervento impreciso di Lancini per poco non portano Murano davanti a Tantalocchi. Al 5' un miracolo del portiere di casa evita la quarta rete del Potenza, seconda personale di D'Auria, abile a superare la marcatura di Cristallo e a provare il tiro a giro deviato in angolo. Il Campobasso prova a fare qualcosa di diverso, ma lo scoramento tra gli uomini di Zauri è totale. Il Potenza controlla il match senza eccessivi problemi, gestisce il ritmo, controlla palla e, all'occorrenza, punge in contropiede.



Al 15' i padroni di casa provano l'ebbrezza del gol, ma la posizione di Bifulco in partenza è decisamente al di là della linea dei difensori lucani e il gol viene annullato. Con il passare dei minuti la partita perde d'intensità. Il netto 3-0 a favore del Potenza è un peso insopportabile per i padroni di casa, che sembrano rassegnati anche se una rete avrebbe comunque un suo valore nel ritorno. Bifulco, impreciso e sfortunato nel posizionamento, si vede annullare una seconda rete per evidente fuorigioco, ma il Campobasso non c'è proprio. Cristallo al 32' spreca una nitida occasione dopo un tocco di testa di Padula, spedendo alle stelle da non più di dieci metri dalla linea di porta. Per il Potenza tutta manna dal cielo nell'economia del match, anche se i rossoblù al 35', con Selleri, hanno la palla del 4-0 ma non trovano lo specchio della porta.



Minuti finali di controllo, con il Potenza attento a portare a casa un risultato che vale più di mezza qualificazione al prossimo turno.



SANDRO MAIORELLA



CAMPOBASSO-POTENZA 0-3



CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi 5,5; Salines 5 (43' pt Papini) Lancini 4,5, Celesia 5 (1' st Pierno 5) ; Cristallo 5,5, Gargiulo 6, Agazzi 6 (31' st Lombari 5), Martina 5,5 (16' st Serra 5); Gala 6; Bifulco 5, Magnaghi 4,5 (1' st Padula 5,5). A disp. Rizzo, Forte, Olivieri, Brunet, Cerretelli, Sarr, Parisi. All. Zauri



POTENZA (4-3-3): Cucchietti 7; Kirwan 7, Riggio 7, Camigliano 6,5, Rocchetti 7; Castorani 7 Felippe 7,5 (39' st De Marco sv), Siatounis 7,5 (25' st Erradi 6) ; Schimmenti 7 (25' st Delle Monache 6) Murano 6,5 (25' st Selleri 6,5) DAuria 7,5 (17' st Petrungaro 6) . A disp. Franchi, Guiotto, Loiacono, Bura, Adjapong, Balzano Maisto, Ghisolfi, Mazzeo. All. De Giorgio



ARBITRO: Gianquinto di Parma (Chillemi- Martinelli) Quarto Ufficiale: Totaro di Lecce Var: Baroni e Manzo



RETI: 19' pt Felippe (rig.), 29' st D'Auria, 41' pt Siatounis

NOTE: Ammomiti: Celesia, Siatounis, Rocchetti, Cristallo, Lancini. Angoli: 3-2. Recupero: 4' e 6'

NOTE: spettatori oltre 8 mila (oltre seicento di fede potentina)

