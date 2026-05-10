Una vittoria di platino quella colta dai ragazzi di Volpini che sbancano il Palazzetto dello Sport di Cardano al culmine di una gara magistrale e unesecuzione chirurgica nei momenti topici di una gara tuttaltro che scontata. La lunga trasferta non fiacca la verve dei rossoblu che incassata la rete nel primo tempo reagiscono nella ripresa in maniera perentoria con le segnature di Arcangelo Castano, Nelson Oliveira, Gallitelli e Grossi, questultimo autore di una doppietta. Tra sette giorni (sabato 17 maggio) il ritorno al PalaCampagna" di Bernalda in un palazzetto che sarà ribollente dentusiasmo per una gara che vale una stagione.



Cronaca. Il Bernalda si presenta con il seguente quintetto: Zito, Fusco, Nelson Oliveira, Grossi, Gallitelli. Dallaltra parte il Cardano 91: Pellegrini, De Freitas, DAniello, Sabatelli e Izzo.



Primi minuti di studio per entrambe le squadre con i padroni di casa che ci provano soprattutto dalla distanza con conclusioni fuori misura mentre il Bernalda cerca di agire in ripartenza: al 5 Nelson Oliveira chiama alla parata il portiere Pellegrini che si ripete un minuto più tardi sulla staffilata dello stesso Nelson Oliveria. Sul fronte opposto il Cardano è pericoloso con un tiro da posizione decentrata di Latifi (respinta di piede di Zito) e un diagonale di De Freitas (parata in due tempi di Zito). I rossoblu sono sempre insidiosi quando attaccano: a metà frazione la punizione a sorpresa calciata da Fusco viene ribattuta di piede da Pellegrini. Negli ultimi minuti del primo tempo i locali raggiungono il bonus di 5 falli malgrado questo riescono a sbloccare il risultato al 18 grazie a Sinigaglia che sfrutta una rimessa laterale di DAniello e calcia dal fondo beffando Zito per 1-0, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.



Nella ripresa, nei primi minuti, il Cardano cerca di mettere alle corde la difesa bernaldese che resiste agli assalti dei lombardi e cerca di trovare la via della rete: al 3 la punizione di Grossi viene respinta da Pellegrino mentre, poco dopo, la rasoiata di Iannuzziello trova ancora pronto lestremo avversario. Al 4 il Bernalda agguanta il pareggio: al culmine di unazione insistita dei rossoblu Castano caparbiamente strappa la sfera ad un avversario e insacca per 1-1. Sulle ali dellentusiasmo il Bernalda ribalta il risultato: Grossi capitalizza da rapace darea un lancio proveniente dalle retrovie per siglare 1-2. I lombardi sono scossi dallo svantaggio e si riversano in avanti prestando però il fianco alle ficcanti folate in ripartenza degli ospiti: al 9 il Bernalda cala il tris Nelson Oliveira vince un rimpallo su un avversario e infila 1-3. I padroni di casa sono scossi e rischiano dincassare la quarta rete con Sarli che a pochi passi dalla porta manca la rete. Il Cardano con la forza della disperazione al 11 riesce a risolvere una mischia in area rossoblu grazie alla rampata di Matiello per il 2-3. La gara sinfiamma con qualche entrata maschia di troppo da entrambe le parti, i lucani sono abili a mantenere i nervi saldi e la giusta concentrazione: al 14 tocco sotto misura di Iannuziello, Pellegrini si salva in due tempi. Il Cardano attacca alla ricerca del pareggio ma presta nuovamente in fianco al contropiede bernaldese: al 15 la bordata di Nelson Oliveira costringe Pellegrini a rifugiarsi in corner e proprio sul susseguente angolo il fulmineo sinistro al volo di Gallitelli non lascia scampo allestremo difensore avversario per il 2-4. I lombardi sotto di due reti tentano la rimonta con le conclusioni dalla distanza di Latifi e Sinigaglia, Zito è attento. A 20 dal suono della sirena arriva la quinta splendida rete bernaldese: Zito lancia lungo per la sponda di testa di Fusco che innesca laccorrente Grossi, il suo destro al volo non lascia scampo a Pellegrini per il 2-5 finale.



CARDANO 91: 3)Sinigaglia 5)Latifi 6)Gorla 7)Matiello 8)De Freitas 9)Pozzi 10)DAniello 20)Sabatelli 22)Gramegna 23)Izzo 27)Casaverde 30)Pellegrini. All. Zavarise



BERNALDA FUTSAL: 99)Zito 4)Nelson Oliveira 7)Sarli 8)Iannuziello 10)Gallitelli 11)Grossi 24)Ercolani 15)Lovecchio 22)Fusco 27)Castano Arcangelo. All. Volpini



Arbitri: 1^ Ambra Colopi di Perugia; 2^ Alessio Giotti di Pontedera; cronometrista: Antonio De Simone di Milano



Ammoniti: Gallitelli (B), Latifi (C), Izzo (C) , Fusco (B)



Espulso: Latifi (C ) nel dopo gara per proteste



Marcatori: 17:46 p.t. Sinigaglia(C), 3:58 p.t. Castano (B), 4:32 s.t. Grossi (B), 8:58 s.t. Nelson Oliveira (B) 11:28 s.t. Matiello (C ), 15:02 s.t. Gallitelli (B), 19:40 s.t. Grossi (B)