Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, nella Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, gli atleti Anna Colucci e Stefano Rosa, originari di Pignola e protagonisti di importanti successi nel panorama internazionale del bodybuilding.



Nel corso dellincontro è stato espresso apprezzamento per il percorso sportivo dei due atleti, distintisi in numerose competizioni internazionali e capaci di raggiungere risultati di assoluto rilievo, affermandosi come esempio di eccellenza e longevità atletica. In particolare, è stata ricordata la storica impresa che li ha visti diventare la prima coppia madre-figlio a conquistare i titoli di Mister e Miss Universo e a disputare una finale di coppia.



Particolare attenzione è stata dedicata al messaggio etico promosso da Anna Colucci e Stefano Rosa attraverso il bodybuilding natural. I due atleti - ha sottolineato Pittella - rappresentano un esempio concreto di come sia possibile conseguire risultati di alto livello mediante allenamento rigoroso, corretta alimentazione e costante dedizione, nel pieno rispetto della salute e senza ricorso a sostanze dopanti.



Nel corso del colloquio, Pittella ha inoltre richiamato il valore educativo dello sport e la necessità di contrastare ogni forma di dipendenza e disagio sociale, evidenziando come il benessere fisico e mentale debba costituire un riferimento anche nella vita quotidiana, professionale e relazionale. Luso distorto delle tecnologie e dei social network - ha ricordato - può incidere negativamente sulle giovani generazioni, alimentando isolamento, insicurezze e dipendenze, mentre lo sport rappresenta uno strumento concreto di crescita personale, equilibrio e inclusione. Il ruolo fondamentale delle istituzioni è anche quello di promuovere modelli sani, equilibrati e responsabili.



Nel confronto si è parlato anche del progetto editoriale curato da Stefano Rosa, dedicato alla loro esperienza sportiva e umana, che potrebbe diventare uno strumento di sensibilizzazione e formazione da proporre nelle scuole. Apprezzamento è stato espresso dal Presidente Pittella per liniziativa e per la possibilità di coinvolgere direttamente gli atleti in incontri con gli studenti, affinché esperienze fondate su disciplina, impegno e sacrificio possano tradursi in concrete occasioni di crescita per i giovani.



Per me, oltre che atleta, anche padre, sarebbe motivo di grande orgoglio poter portare nelle scuole e tra i giovani questo nostro modo di vivere e intendere lo sport - ha dichiarato Stefano Rosa -. Crediamo in uno sport fondato sul rispetto di sé stessi, sulla salute, sulla disciplina e sulla capacità di affrontare sacrifici e difficoltà con equilibrio e determinazione. Trasmettere questi valori alle nuove generazioni rappresenterebbe il risultato più importante del nostro percorso umano e sportivo.



Allincontro ha partecipato anche il direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata, Gerardo Travaglio, che si è congratulato con i due atleti per il significativo percorso condiviso, nato dal legame tra madre e figlio e sviluppato attraverso la comune passione per il bodybuilding.



Ai due atleti è stata consegnata una targa di riconoscimento per limpegno profuso nellattività.