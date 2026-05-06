Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, venerdì 8 maggio prossimo, alle ore 11,00, il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica per un esame finale delle misure di security e safety, in vista della quinta tappa del 13 maggio 2026, Praia a Mare - Potenza, del 109° Giro Ciclistico dItalia.

Alla riunione di Comitato sono stati invitati, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, gli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità ed alle Attività Produttive della Regione Basilicata, il Dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata, i ventisette amministratori locali dei Comuni interessati dallattraversamento della carovana, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 ed i Responsabili delle Strutture Territoriali ANAS di Basilicata e Calabria.