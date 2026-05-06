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|Giro dItalia, sicurezza al centro: convocato in Prefettura il Comitato per la tappa Praia a MarePotenza
6/05/2026
|Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, venerdì 8 maggio prossimo, alle ore 11,00, il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica per un esame finale delle misure di security e safety, in vista della quinta tappa del 13 maggio 2026, Praia a Mare - Potenza, del 109° Giro Ciclistico dItalia.
Alla riunione di Comitato sono stati invitati, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, gli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità ed alle Attività Produttive della Regione Basilicata, il Dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata, i ventisette amministratori locali dei Comuni interessati dallattraversamento della carovana, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 ed i Responsabili delle Strutture Territoriali ANAS di Basilicata e Calabria.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua