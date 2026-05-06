HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Giro dItalia, sicurezza al centro: convocato in Prefettura il Comitato per la tappa Praia a MarePotenza

6/05/2026



Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, venerdì 8 maggio prossimo, alle ore 11,00, il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica per un esame finale delle misure di security e safety, in vista della quinta tappa del 13 maggio 2026, Praia a Mare - Potenza, del 109° Giro Ciclistico dItalia.
Alla riunione di Comitato sono stati invitati, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, gli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità ed alle Attività Produttive della Regione Basilicata, il Dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata, i ventisette amministratori locali dei Comuni interessati dallattraversamento della carovana, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 ed i Responsabili delle Strutture Territoriali ANAS di Basilicata e Calabria.


ALTRE NEWS

CRONACA

6/05/2026 - Latitante arrestato a Foggia dai Carabinieri coordinati dalla DDA di Potenza
6/05/2026 - Matera boccia il deposito nucleare: ''No'' unanime della Provincia
6/05/2026 - Basilicata ferita dal maltempo: Bardi commissario, ora il piano interventi
5/05/2026 - Basilicata, 3 milioni per #Basilavoro 2.0: incentivi alle imprese per assunzioni stabili

SPORT

6/05/2026 - Giro dItalia, sicurezza al centro: convocato in Prefettura il Comitato per la tappa Praia a MarePotenza
6/05/2026 - Limpegno e la passione in onore del decimo anno: il successo della Marathon del Vulture
5/05/2026 - Matera, al via la 31ª edizione del Torneo Maria Santissima della Bruna: sport, comunità e tradizione
5/05/2026 - Bernalda Futsal verso i play out contro il Cardano. Oliveira: ''Servono testa ed equilibrio''

Sommario Cronaca                        Sommario Sport












    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo