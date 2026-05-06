A Rionero in Vulture si è conclusa con un bilancio lusinghiero la decima edizione della Marathon del Vulture. Un traguardo di rilievo, specie se si considera quanti sforzi sono stati profusi nel tempo verso una manifestazione preparata con impeccabile maestria dall'UCD Rionero il Velocifero.



La Marathon del Vulture era la terza prova del Trofeo dei Parchi Naturali e per molti rappresentava una gara tutta da scoprire, immersa nelle fattezze naturali del Monte Vulture, di origine vulcanica. L'evento è stato anche teatro delle sfide per gli iscritti al circuito extraregionale Challenge XCP Mtb Puglia e per l'assegnazione del titolo regionale FCI Basilicata, valido però solo per il percorso marathon.



Due le opzioni: 40 chilometri per la Granfondo e 60 per la Marathon, entrambe sui sentieri del Vulture e su terra vulcanica, nella suggestiva zona dei Laghi di Monticchio, con passaggio tra il Lago Grande e il Lago Piccolo.



Tra i protagonisti del percorso marathon al maschile si sono distinti Pasquale Di Lorenzo (Rokka Bike), Francesco Mignoli (Bike&Sport Team) e Alessandro Marra (Team Giunigor B.Bike), mentre al femminile Maria Parisi (Bike&Sport Team) ha preceduto Maria Cristina Rescigno (Petrucci Gauss Cycling Team) e Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce).



Per la granfondo, obiettivo podio raggiunto per Ivan Diomede (ASD 1D+ Un dente in più), Gianni Concetto (Team Nuova Avir) e Gino Masino (Bike&Sport Team) tra gli uomini, mentre tra le donne sono salite sul podio Rossella Diezzo (Sirino Bike), Luana Minerva (Mtb Casarano) e Feliciana Berardi (Grottaglie Bike).



In presenza di Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata) e Maurizio Russo (responsabile del settore amatoriale e cicloturistico FCI Basilicata), sono stati ufficializzati i campioni regionali FCI Basilicata per la marathon: Antonio Lavieri (Loco Bikers  élite uomini), Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce  élite donne), Valentino Arleo (Pollino Bike  master 2), Ivan Carriero (Team Bike Montescaglioso  master 3), Luciano DAmbrosio (Cicli Gasparre  master 4), Michele Mannarella (GSC Baser Dilettantistico  master 7), Emilio Radesca (Ciclo Team Valnoce  master 8) e Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico  master 9).



A Vincenzo Sileo è spettato il compito di consegnare a Tommaso Barbaro la benemerenza di bronzo al merito del ciclismo, prestigioso riconoscimento conferito dalla Federazione Ciclistica Italiana al GSC Baser Dilettantistico di Matera.



Non abbiamo riscontrato nessuna lamentela, sono stati tutti felici e contenti. I tanti complimenti ci hanno riempito di gioia e ci hanno fatto smaltire la stanchezza di tutto il lavoro svolto per organizzare al meglio questa decima edizione" ha dichiarato Claudio Lapolla, presidente dell'UCD Rionero il Velocifero.



A cura di Giulio Carbone (Bike Recap) i momenti salienti della manifestazione https://youtu.be/ubTNSUdpOQs?is=tBXalHWJOpQzNs2-



Classifiche complete su Mtbonline a questo link https://www.mtbonline.it/Risultato/1741/2/







Credit fotografico Antonio Caggiano (Bikerounder)