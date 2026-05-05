Il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano presenta la 31° edizione del Torneo Maria Santissima della Bruna di calcioa5, con lattività sempre in fermento e che coinvolge tutte le categorie dai Pulcini agli Over 40, ma che anche in questa stagione allarga i suoi orizzonti al volley, con la 14° edizione del torneo misto e alla grande ciclopedalata Le Colline Materane, giunta alla sua terza edizione. Lo sport estivo entra nel vivo e conquista ancora una volta grandi consensi, con lelevato numero di iscrizioni in tutte le categorie e nei diversi sport. Prima dellinizio della conferenza, un commosso ricordo del compianto Antonio Mutasci, giornalista vicino al Torneo, ideatore di diverse attività legate alla manifestazione, non ultima quella delle dirette video delle partite.



Questa mattina, nella sala Mandela del Comune, è stato presentato lintero ventaglio delle proposte del Csi Matera alla presenza del presidente provinciale, Lorenzo Calia, del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, dellassessore comunale allo sport Giuliano Paterino, del presidente regionale Csi Basilicata, Mimmo Lavanga e del componente del Collegio dei Probiviri nazionale Csi, Nino Di Cuia. "Siamo orgogliosi di poter presentare la trentunesima edizione di questa manifestazione  ha dichiaro il presidente provinciale CSI Matera e organizzatore del Torneo, Lorenzo Calia . Oltre al legame della città con la nostra Protettrice, portiamo la voglia di sport e di partecipazione di tanti ragazzi e adulti, con presenze sempre maggiori anche dai paesi limitrofi. Il nostro filo conduttore sono le parrocchie e gli oratori ed è da qui che bisogna ripartire per una nuova sfida sportiva. In questa stagione possiamo anche contare sul rifacimento del manto sintetico del campo della Parrocchia di San Giacomo, che ospita i tornei Over40, Open e Juniores, per una fruizione sempre migliore delle nostre attività e la possibilità per il sempre folto pubblico di poter godere al meglio delle giocate degli atleti in campo. Un incoraggiamento che è arrivato anche dallassessore Giuliano Paterino: Il torneo è sempre un momento atteso in città, si sente nell'aria e nei discorsi di adulti e ragazzi  ha spiegato Paterino . Crea una profonda aggregazione ed evince la grande attività e il grande fermento sportivo che c'è in città. Approfitto per ricordare che stiamo lavorando con attenzione ai campetti rionali, che sono nella nostra agenda politica con lobiettivo di restituirli alla comunità e rendere quelle aree funzionali alle richieste della cittadinanza. Un concetto ribadito e sottolineato anche dal sindaco Antonio Nicoletti. E una soddisfazione vedere la crescita delle attività sportive legate allassociazionismo e agli enti di promozione sportiva, vuol dire che la città è viva ed ha voglia di esprimersi. Questa crescita vuol dire crescita di valori e volontariato e portare anche il cicloturismo in città è sinonimo anche di vicinanza alle reali esigenze del nostro territorio. Un complimento a tutto il Centro Sportivo Italiano per lorganizzazione di queste manifestazioni che creano grande orgoglio alla nostra comunità. Un orgoglio rimarcato anche da Nino Di Cuia, che oltre limpegno con la struttura nazionale del Csi, è sempre attivo nella proposta territoriale. Per noi è un orgoglio poter dare opportunità di creare comunità. Attualmente possiamo già dire che ci saranno circa 190 gare per il solo calcio a cinque in questa estate 2026 e tante altre ci attendono per la pallavolo. Il torneo ogni anno riesce a riattivare la passione e questo ci rende fieri. E importanti anche le parole arrivate dal presidente regionale del CSI Basilicata, Mimmo Lavanga, che ha aggiunto: La nostra comunità educante conta oltre 200 società e circa 12 mila iscritti e vorrei cogliere loccasione per fare un plauso al Comitato di Matera per la sua attività e la sua crescita negli ultimi anni. Certo la collaborazione tra amministrazioni e enti di promozione sportiva non può che giovare allintero movimento. Apprezzo quanto sia sentito il Torneo in città e, partecipandovi, ho scoperto quanta gente e quanto entusiasmo porta sugli spalti, davvero un bellissimo spettacolo.



Presentata anche la terza edizione della Randonnée Le Colline Materane, che per questa edizione oltre che nel circuito Ari (Audax Randonneur Italia) entra anche nel novero dei Campionati Nazionali CSI 2026, diventando una gara dal doppio valore. Presentata dal presidente del Bici Club Adriano Pedicini, Giovanni Gentile toccherà i comuni di Montescaglioso, Pomarico, Grassano, Grottole e Irsina, oltre che in partenza e arrivo la città di Matera. Ma al valore sportivo si aggiunge quello cicloturistico, con i sei Comuni del materano che saranno interessati e che potranno regalare momenti di condivisione anche legata alle specialità culinarie locali, ai tanti atleti che prenderanno il via il prossimo 24 maggio dalla sede del Centro Sportivo Italiano di Matera, nei locali della parrocchia di San Giuseppe Artigiano.



La stagione di calcio a 5, invece, si apre lunedì 18 maggio dalle ore 21 con la quarta edizione della Supercoppa "Vito Chimenti" sul rinnovato sintetico della parrocchia di San Giacomo. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data dei sorteggi per le gare della manifestazione, che questanno sarà seguita per le dirette dalla G&D Production assieme a Lepole Tv, gruppo che proseguirà il lavoro iniziato negli scorsi anni da SportOnFire e The Mag, che resteranno vicini alla manifestazione e ne seguiranno la 31° edizione con approfondimenti e interviste.