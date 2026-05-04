Domenica 3 maggio, presso la Palestra Omega Fitness & Strength di Claudio Paolicelli a Matera, si è svolto il 3° Turno Open di Pesistica Olimpica, gara valida per le qualificazioni nazionali della FIPE  Federazione Italiana Pesistica.



Levento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse società sportive lucane, confermando lalto livello tecnico della competizione. La classifica a squadre ha premiato il grande lavoro delle società partecipanti: al primo posto si è classificata la Fitness One Club Sport Center di Senise, seguita dal Kynesilab Sport Center di Venosa e dalla Pesistica Matera, terza classificata.



La manifestazione è stata diretta dal Delegato Regionale FIPE Basilicata Gaetano Martiriggiani, che ha garantito il regolare svolgimento delle gare e lapplicazione del regolamento federale.



Particolarmente brillanti le prestazioni dei giovani atleti, protagonisti assoluti della giornata. Nella categoria Esordienti 13 anni si è distinto Rocco Gallo, che ha conquistato il primo posto con un totale di 70 kg. Nella categoria Lift for Fun successo per Gallo Giuseppe, anchegli primo classificato con un totale di 35 kg. Ottima prova anche per Peloso Raffaele nella categoria Under 15, che si è imposto al primo posto con un totale di 57 kg.



Nel settore femminile senior, categoria 69 kg, vittoria per Amendolara Maddalena, che ha confermato la sua solidità tecnica e competitiva.



Grazie ai risultati ottenuti anche in questo terzo turno del 2026, la Fitness One Club Sport Center di Senise si conferma Campione Regionale FIPE di Pesistica Olimpica, ribadendo la propria leadership nel panorama regionale.