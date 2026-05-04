La Santarcangiolese si ferma sul più bello e vede sfumare la vittoria nella finale play-off contro il quotato Angelo Cristofaro, che si impone 2-1 in rimonta al termine di una gara combattuta ed emozionante.



Eppure linizio aveva fatto ben sperare i giallorossi, che approcciano la partita con grande determinazione trovando il vantaggio già al 9 del primo tempo grazie a Basit. Un gol che accende lentusiasmo e alimenta il sogno del passaggio ai play-off nazionali, risultato che i valdagrini avrebbero potuto ottenere solo con una vittoria.



Per un tempo la Santarcangiolese tiene bene il campo, creando anche altre occasioni che però non vengono concretizzate. Nella ripresa cambia linerzia del match: e i padroni di casa la riprendono al 40' st con Potenza che trova il gol del pareggio, rimettendo tutto in equilibrio e dando nuova linfa ai lucani di Oppido.



La gara resta aperta e combattuta e si va ai tempi supplementari. Lepisodio decisivo arriva nel secondo extra-time: all11 un calcio di rigore trasformato da Mur completa la rimonta e consegna la vittoria allAngelo Cristofaro.



Al triplice fischio è grande la delusione in casa Santarcangiolese. Il mister, Vincenzo Santorugo, pur amareggiato per il risultato e per le occasioni non sfruttate, riconosce la buona prestazione dei suoi. Dallaltra parte, invece, esplode la gioia per un traguardo importante: lAngelo Cristofaro vola ai play-off nazionali, dove affronterà in Sicilia la vincente del girone B.



lasiritide.it



Foto Profilo FB di Angelo Cristofaro e Società Sportiva Santarcangiolese





