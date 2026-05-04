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|Play-off Eccellenza: lAngelo Cristofaro batte la Santarcangiolese 2-1 ai supple
4/05/2026
|La Santarcangiolese si ferma sul più bello e vede sfumare la vittoria nella finale play-off contro il quotato Angelo Cristofaro, che si impone 2-1 in rimonta al termine di una gara combattuta ed emozionante.
Eppure linizio aveva fatto ben sperare i giallorossi, che approcciano la partita con grande determinazione trovando il vantaggio già al 9 del primo tempo grazie a Basit. Un gol che accende lentusiasmo e alimenta il sogno del passaggio ai play-off nazionali, risultato che i valdagrini avrebbero potuto ottenere solo con una vittoria.
Per un tempo la Santarcangiolese tiene bene il campo, creando anche altre occasioni che però non vengono concretizzate. Nella ripresa cambia linerzia del match: e i padroni di casa la riprendono al 40' st con Potenza che trova il gol del pareggio, rimettendo tutto in equilibrio e dando nuova linfa ai lucani di Oppido.
La gara resta aperta e combattuta e si va ai tempi supplementari. Lepisodio decisivo arriva nel secondo extra-time: all11 un calcio di rigore trasformato da Mur completa la rimonta e consegna la vittoria allAngelo Cristofaro.
Al triplice fischio è grande la delusione in casa Santarcangiolese. Il mister, Vincenzo Santorugo, pur amareggiato per il risultato e per le occasioni non sfruttate, riconosce la buona prestazione dei suoi. Dallaltra parte, invece, esplode la gioia per un traguardo importante: lAngelo Cristofaro vola ai play-off nazionali, dove affronterà in Sicilia la vincente del girone B.
lasiritide.it
Foto Profilo FB di Angelo Cristofaro e Società Sportiva Santarcangiolese
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