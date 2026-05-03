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|Futsal U19 Basilicata. Rotondella Calcio 2024 campione regionale Under 19
3/05/2026
|Il Rotondella Calcio 2024 si laurea campione regionale Under 19 di calcio a 5 lucano. Una stagione straordinaria, chiusa nel migliore dei modi con un successo netto arrivato allo spareggio con il Senise. Nello spareggio decisivo al Palasport Santa Maria di Ferrandina, i ragazzi di mister Rocco Suriano hanno battuto il Senise con un eloquente 9-0. Una gara senza storie che ha decretato la superiorità dei pari età del Rotondella, che tra le sue file non a caso giocano 4 elementi che sono stati selezionati e hanno giocato il torneo delle regioni di quest'anno disputato nel Lazio: Andrea Caporeale, Issouf Diabate e Antonio Schirone per l'Under 19. Il match si apre con un toccante minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi, momento che ha unito tutti i presenti. Adesso il triangolare tra Rotondella Bacoli e Campobasso.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua