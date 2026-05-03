Il Rotondella Calcio 2024 si laurea campione regionale Under 19 di calcio a 5 lucano. Una stagione straordinaria, chiusa nel migliore dei modi con un successo netto arrivato allo spareggio con il Senise. Nello spareggio decisivo al Palasport Santa Maria di Ferrandina, i ragazzi di mister Rocco Suriano hanno battuto il Senise con un eloquente 9-0. Una gara senza storie che ha decretato la superiorità dei pari età del Rotondella, che tra le sue file non a caso giocano 4 elementi che sono stati selezionati e hanno giocato il torneo delle regioni di quest'anno disputato nel Lazio: Andrea Caporeale, Issouf Diabate e Antonio Schirone per l'Under 19. Il match si apre con un toccante minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi, momento che ha unito tutti i presenti. Adesso il triangolare tra Rotondella Bacoli e Campobasso.





