Si è svolta ieri a Bernalda e Montescaglioso la IV edizione di Bikers per la Vita, un evento che cresce anno dopo anno e che, per la prima volta, è stato ospitato nella cittadina jonica dopo le precedenti edizioni a Metaponto. Unedizione significativa, realizzata in co-organizzazione con il Comune di Bernalda, con il patrocinio del Comune di Montescaglioso e il supporto di associazioni, attività commerciali e partner del territorio.



La partecipazione si è manifestata sin dalle prime ore della giornata, con un momento particolarmente significativo già nella mattinata, durante le iscrizioni a Bernalda e la partenza del motogiro. È stato proprio questo il primo vero segnale di una forte presenza collettiva, con numerosi bikers arrivati da diverse località e subito protagonisti di una giornata allinsegna della condivisione e dello spirito di comunità.



Tra i momenti più attesi, il contest Equilibrio Estremo, una sfida che ha premiato lentezza, controllo e concentrazione. A salire sul podio sono stati:

1° Francesco Di Maggio

2° Francesco Masciopinto

3° Giuseppe Torraco



Grande attenzione anche al tema della sicurezza stradale grazie alla presenza della Polizia di Stato di Matera, che ha coinvolto attivamente il pubblico in unesperienza educativa e immersiva. Attraverso lutilizzo di speciali visori che alterano la percezione visiva e i tempi di reazione, i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona gli effetti della guida in stato di ebbrezza, con simulazioni corrispondenti a diversi livelli di alcolemia. Lattività ha evidenziato in modo concreto come anche modeste quantità di alcol possano compromettere coordinazione, percezione delle distanze e capacità di controllo del veicolo, rafforzando il messaggio di prevenzione. Alla Polizia di Stato di Matera è stata inoltre consegnata una targa di riconoscimento per limpegno sul territorio.



Momento particolarmente sentito il tributo dedicato a Roberto Scasciamacchia, giovane di Bernalda scomparso prematuramente a soli 23 anni. Roberto, ragazzo speciale e presenza viva dello spirito dellevento, ha partecipato fin dalla prima edizione di Bikers per la Vita nel 2023, vivendo ogni momento con entusiasmo autentico e una straordinaria capacità di condivisione. La sua energia e la sua voglia di esserci hanno sempre rappresentato un esempio per tutti. La sua presenza resta parte integrante della storia dellevento, che intende ricordarlo non solo come momento celebrativo, ma come segno stabile e vivo: ogni edizione di Bikers per la Vita si aprirà infatti con un momento a lui dedicato, come simbolo di un messaggio più grande legato alla vita, da vivere con passione, entusiasmo e pienezza.

A ricordarlo sul palco è stato il suo amico Angelo Gigliola, che attraverso la musica ha reso omaggio al loro legame in un momento di grande intensità emotiva e partecipazione.



Apprezzata anche lesibizione del Gruppo Storico Terra Bernaudi  Pro Loco Bernalda, che ha portato in scena tradizione e identità locale.

Tra gli ospiti musicali, Mirko Gisonte, lambasciatore della musica lucana nel mondo e socio onorario dellAssociazione Bikers per la Vita. Da quando ha calcato questo palco tre anni fa, non lo ha più lasciato, sostenendo con continuità il progetto e i suoi valori e costruendo un legame sempre più forte con lassociazione, diventandone una presenza artistica e umana ormai stabile e riconosciuta.

Di rilievo il momento istituzionale con la sottoscrizione del Patto di Amicizia, alla presenza del presidente dellassociazione Antonio Lo Frano, del Sindaco di Bernalda Dott.ssa Francesca Matarazzo e dellAssessore allo Sport e alla Pubblica Istruzione del Comune di Montescaglioso Dott. Pietro Buonsanti. Un percorso avviato negli anni che ha coinvolto diversi comuni lucani, a partire da Noepoli  primo comune a sottoscrivere il patto con il Comune di Bernalda  proseguendo con Pomarico, Tursi e Montescaglioso. Un cammino che continua a rinnovarsi coinvolgendo ogni anno un comune diverso, rafforzando legami, collaborazione e valori condivisi tra territori.

Ampio spazio è stato dedicato ai progetti sociali dellassociazione. Il Dott. Luca Nuzzo, psicologo cognitivo-comportamentale e referente nazionale ASI per la mototerapia, ha illustrato il progetto di psicomotricità sensoriale in moto, attivo anche in Basilicata grazie allimpegno dellassociazione Bikers per la Vita, che lo promuove e lo sostiene concretamente sul territorio, rendendolo accessibile in forma completamente gratuita per le famiglie.

A seguire, il Prof. Vincenzo Sonnessa, intervenuto per conto dellassociazione, ha presentato attraverso la proiezione di un video dedicato ai Mondiali Special Olympics di Torino un breve ma significativo intervento sullo sport inclusivo. Un messaggio chiaro, lanciato anche come appello: portare anche a Bernalda nuove opportunità sportive inclusive, attraverso la presenza di figure formate e qualificate, così come già avviato con i progetti in corso. Un obiettivo condiviso dallassociazione Bikers per la Vita, già espresso due anni fa e oggi rilanciato con forza.



La serata si è conclusa con la musica e lenergia dei gruppi Mediterraneo Mango Tribute Band e Ragnatela Folk Band, che hanno coinvolto il pubblico in un finale partecipato e coinvolgente.



Durante tutta la giornata, grande riscontro anche per la Riffa Solidale, regolarmente iscritta allAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha contribuito a sostenere concretamente i progetti dellassociazione.



Bikers per la Vita si conferma così un progetto capace di unire passione, solidarietà e impegno sociale, costruendo relazioni e opportunità reali per il territorio.

Lattività dellassociazione prosegue: è già in programma un importante convegno che affronterà il tema del neurosviluppo e della neurodivergenza, con uno sguardo di approfondimento sulle origini e sui fattori epigenetici che possono influire sullo sviluppo delle patologie neurodegenerative.

Perché il motore più importante resta quello della solidarietà.

