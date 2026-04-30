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|Protesta silenziosa in Campania: i calciatori contro lobbligo dei ''tre under''
30/04/2026
|Una protesta silenziosa ma destinata a far discutere quella andata in scena nellultimo turno dei campionati di Eccellenza e Promozione in Campania. Al fischio dinizio, tutte le squadre si sono fermate per trenta secondi, con le braccia conserte e il pallone immobile: un gesto simbolico per contestare la proposta del Comitato Regionale Campania sullobbligo del terzo under in rosa a partire dalla stagione 2026/2027.
Nel mirino cè la regola che imporrebbe lutilizzo di calciatori nati tra il 2006 e il 2008 in Eccellenza e tra il 2007 e il 2009 in Promozione. Una misura che, secondo i giocatori, rischia di non favorire davvero la crescita dei giovani, ma di generare precarietà e scelte forzate nelle costruzioni delle squadre.
La protesta si inserisce nello stato di agitazione promosso dallAssociazione Italiana Calciatori, che aveva già chiesto un confronto senza ottenere risposte. Criticata anche la petizione condivisa tra Campania e Lazio: lobbligo anagrafico, sostengono, finirebbe per penalizzare i più meritevoli, vincolando le scelte tecniche alletà.
Il timore principale è una distorsione del sistema dilettantistico, con giocatori impiegati non per qualità ma per obbligo regolamentare, e con possibili conseguenze sulle carriere dei più esperti.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua