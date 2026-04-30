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Protesta silenziosa in Campania: i calciatori contro lobbligo dei ''tre under''

30/04/2026



Una protesta silenziosa ma destinata a far discutere quella andata in scena nellultimo turno dei campionati di Eccellenza e Promozione in Campania. Al fischio dinizio, tutte le squadre si sono fermate per trenta secondi, con le braccia conserte e il pallone immobile: un gesto simbolico per contestare la proposta del Comitato Regionale Campania sullobbligo del terzo under in rosa a partire dalla stagione 2026/2027.

Nel mirino cè la regola che imporrebbe lutilizzo di calciatori nati tra il 2006 e il 2008 in Eccellenza e tra il 2007 e il 2009 in Promozione. Una misura che, secondo i giocatori, rischia di non favorire davvero la crescita dei giovani, ma di generare precarietà e scelte forzate nelle costruzioni delle squadre.

La protesta si inserisce nello stato di agitazione promosso dallAssociazione Italiana Calciatori, che aveva già chiesto un confronto senza ottenere risposte. Criticata anche la petizione condivisa tra Campania e Lazio: lobbligo anagrafico, sostengono, finirebbe per penalizzare i più meritevoli, vincolando le scelte tecniche alletà.

Il timore principale è una distorsione del sistema dilettantistico, con giocatori impiegati non per qualità ma per obbligo regolamentare, e con possibili conseguenze sulle carriere dei più esperti.


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