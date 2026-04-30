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|Basket Integrato protagonista con il Riva dei Greci Basket e il CSI
30/04/2026
|Il Riva dei Greci Basket Bernalda, assieme ai Comitati Territoriali di Matera, Taranto e Bari del Centro Sportivo Italiano, organizza una tappa del circuito di Basket Integrato. Lappuntamento è per domenica 3 maggio 2026 dalle ore 9. Palcoscenico per gli speciali atleti della pallacanestro di Puglia e Basilicata, sarà il parquet del PalaGalilei di Bernalda dove lingresso sarà gratuito per chiunque vorrà avvicinarsi a questo appuntamento e fare un incondizionato tifo per questi ragazzi.
In campo andranno, oltre ai padroni di casa del Riva dei Greci Basket Bernalda, gli ospiti della Virtus Marinese Ginosa, dellAsh Taranto e della Murgia Santeramo. Tutte società impegnate perennemente nellattività cestistica e nel sociale, attraverso lapertura da diversi anni allattività di atleti speciali, pronti a far passare in secondo piano qualsiasi diversità per puntare ad un solo obiettivo, il canestro. Un incontro importante per i nostri ragazzi speciali, in virtù del fatto che allenandosi tutto lanno, alla pari dei ragazzi normodotati, partecipino a delle competizioni e si confrontino con avversari e amici spiega il dirigente e tecnico del Riva dei Greci Basket, Giuseppe Carella . Siamo reduci dalla partecipazione alle finali Special Olympics di Taranto, dove siamo stati accompagnati e seguiti da diverse famiglie e questo ci rende orgogliosi. Per questo vogliamo continuare e crescere ancora.
Quello di domenica, il circuito di Basket Integrato permette la partecipazione di tanti atleti con diverse disabilità e questo lo rende ulteriormente inclusivo. Il circuito del basket integrato è un circuito che permette la partecipazione di atleti sia con disabilità intellettive, che fisiche e motorie. Proprio il predisporre i canestri laterali, ad unaltezza adeguata e minima, permette anche ai ragazzi con problemi di deambulazione di essere protagonisti con i loro canestri al risultato finale per la propria squadra riprende Giuseppe Carella . E questa è la sensazione migliore per noi che li prepariamo e per loro che si rendono partecipi ed entusiasti in campo.
Proprio per questi motivi, le tante soddisfazioni che arrivano dalle gioie di questi ragazzi, il Riva dei Greci Bernalda è sempre pronta a rilanciare il progetto, aperti a collaborazioni e nuovi ingressi. Il percorso societario nellambito degli Special Olympics e Basket Integrato è in forte espansione, il perdurare negli anni del nostro impegno ci ha portati questanno ad aggiungere altri nove atleti nel gruppo. Oltre che nellattività sportiva, possiamo fare altri tipi di attività pur che anche questi ragazzi possano sentirsi protagonisti della società e del mondo che li circonda. Il nostro auspicio conclude il dirigente Giuseppe Carella , è che questa fetta di attività della nostra associazione, che gioca ed è presente a 360 gradi dai campionati senior sino al minibasket, possa continuare a crescere magari con la possibilità di far avvicinare nuovi protagonisti sia come atleti che come volontari, che possano dare una mano a questo movimento. Intanto lappuntamento è per domenica a partire dalle ore 9 al PalaGalilei per poter permettere, anche a chi non lo conosce, il mondo del Basket Integrato.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua