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Basket Integrato protagonista con il Riva dei Greci Basket e il CSI

30/04/2026



Il Riva dei Greci Basket Bernalda, assieme ai Comitati Territoriali di Matera, Taranto e Bari del Centro Sportivo Italiano, organizza una tappa del circuito di Basket Integrato. Lappuntamento è per domenica 3 maggio 2026 dalle ore 9. Palcoscenico per gli speciali atleti della pallacanestro di Puglia e Basilicata, sarà il parquet del PalaGalilei di Bernalda dove lingresso sarà gratuito per chiunque vorrà avvicinarsi a questo appuntamento e fare un incondizionato tifo per questi ragazzi.



In campo andranno, oltre ai padroni di casa del Riva dei Greci Basket Bernalda, gli ospiti della Virtus Marinese Ginosa, dellAsh Taranto e della Murgia Santeramo. Tutte società impegnate perennemente nellattività cestistica e nel sociale, attraverso lapertura da diversi anni allattività di atleti speciali, pronti a far passare in secondo piano qualsiasi diversità per puntare ad un solo obiettivo, il canestro. Un incontro importante per i nostri ragazzi speciali, in virtù del fatto che allenandosi tutto lanno, alla pari dei ragazzi normodotati, partecipino a delle competizioni e si confrontino con avversari e amici  spiega il dirigente e tecnico del Riva dei Greci Basket, Giuseppe Carella . Siamo reduci dalla partecipazione alle finali Special Olympics di Taranto, dove siamo stati accompagnati e seguiti da diverse famiglie e questo ci rende orgogliosi. Per questo vogliamo continuare e crescere ancora.



Quello di domenica, il circuito di Basket Integrato permette la partecipazione di tanti atleti con diverse disabilità e questo lo rende ulteriormente inclusivo. Il circuito del basket integrato è un circuito che permette la partecipazione di atleti sia con disabilità intellettive, che fisiche e motorie. Proprio il predisporre i canestri laterali, ad unaltezza adeguata e minima, permette anche ai ragazzi con problemi di deambulazione di essere protagonisti con i loro canestri al risultato finale per la propria squadra  riprende Giuseppe Carella . E questa è la sensazione migliore per noi che li prepariamo e per loro che si rendono partecipi ed entusiasti in campo.



Proprio per questi motivi, le tante soddisfazioni che arrivano dalle gioie di questi ragazzi, il Riva dei Greci Bernalda è sempre pronta a rilanciare il progetto, aperti a collaborazioni e nuovi ingressi. Il percorso societario nellambito degli Special Olympics e Basket Integrato è in forte espansione, il perdurare negli anni del nostro impegno ci ha portati questanno ad aggiungere altri nove atleti nel gruppo. Oltre che nellattività sportiva, possiamo fare altri tipi di attività pur che anche questi ragazzi possano sentirsi protagonisti della società e del mondo che li circonda. Il nostro auspicio  conclude il dirigente Giuseppe Carella , è che questa fetta di attività della nostra associazione, che gioca ed è presente a 360 gradi dai campionati senior sino al minibasket, possa continuare a crescere magari con la possibilità di far avvicinare nuovi protagonisti sia come atleti che come volontari, che possano dare una mano a questo movimento. Intanto lappuntamento è per domenica a partire dalle ore 9 al PalaGalilei per poter permettere, anche a chi non lo conosce, il mondo del Basket Integrato.






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