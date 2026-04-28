Il Centro Sportivo Italiano di Matera partecipa con passione, entusiasmo e la solita dose di attività sportiva ai festeggiamenti in onore di San Giuseppe Artigiano. La Parrocchia, che da oltre trentanni ospita la sede operativa del Comitato Territoriale cittadino del Csi, è da sempre stata il cuore pulsante dellattività, tanto che sono diverse le iniziative proposte in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Familiare del Lavoro.







In questa stagione, è stato proposto un Torneo di calcio a 5, dedicato alle categorie Esordienti e Giovanissimi, che si è disputato dal 7 aprile e vivrà la sua giornata finale giovedì 30 aprile, per poi dedicarsi alla serata di premiazioni nel corso dei festeggiamenti del 1° maggio. Infatti, il Comitato Festa Patronale della parrocchia, incaricato della programmazione e organizzazione della Festività, ha previsto per questa edizione diverse attività, ad iniziare da: il triduo in preparazione della Festa con le liturgie di oggi, domani e di giovedì 30 aprile. Mentre nella giornata di venerdì saranno diversi gli appuntamenti: dalla messa presso unazienda materana, la Loperfido Gomme presieduta da Monsignor Benoni Ambarus e al termine della quale ci saranno attività sportive coordinate dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano; nel pomeriggio la processione del Santo Patrono per le vie del quartiere dalle 16.30; alle 19 la messa presieduta da Don Nicola Gurrado; alle 20 la premiazione del torneo di calcio a 5 Trofeo San Giuseppe; dalle 20.30 la serata musicale con il gruppo Futura Band seguito dallo spettacolo pirotecnico della ditta Salomone Pancrazio di Tricarico.







E la Festa di San Giuseppe, il falegname, lartigiano, simbolo della dignità del lavoro, nonché sposo di Maria, capo della Sacra Famiglia, nella quale nacque Gesù, per opera dello Spirito Santo, testimone silenzioso, esemplare, sempre presente con fede, obbediente e disponibile ad accettare i piani di Dio  afferma il Comitato Organizzatore . Ed è nel giorno del 1° maggio dedicato al Santo Artigiano, che la comunità parrocchiale (dopo aver venerato San Giuseppe il 19 marzo, nella figura paterna), si ritrova a festeggiare gioiosamente come una grande famiglia, con attenzione al mondo del lavoro, seguendo con devozione il Suo modello esemplare di generosa umiltà, testimone di virtù comuni, umane e semplici, necessarie perché gli uomini siano onesti e autentici seguaci di Cristo. La Festa fa parte delluomo. È espressione e insieme momento attuativo di quel desiderio che anima i suoi progetti e il suo operare: laspirazione a vivere ed essere felice, lesigenza di dare senso e pienezza alla propria vita  conclude il Comitato Organizzatore di festeggiamenti . È con tale considerazione che siamo chiamati a riaffermare la priorità di una festa: quella del lavoro. Non resta che vivere questi giorni tra sport e fede, come è nello spirito del Centro Sportivo Italiano.