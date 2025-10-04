Sono aperte le iscrizioni per i futuri arbitri di calcio presso la sezione AIA di Moliterno. Ricordando che fino ai 19 anni è possibile avere il doppio tesseramento, ovvero sia da arbitro che calciatore, si specifica che letà ammissibile è dai 14 ai 40 anni. Inoltre grazie alla tessera di arbitro si potrà accedere gratuitamente presso qualsiasi stadio, ai crediti scolastici e al materiale per dirigere le partite che prevedono una retribuzione economica. Il corso è rivolto a uomini e donne che avranno lopportunità di condividere questo percorso sotto la guida di professionisti esperti come il presidente Pino Berardone che ne è il punto di riferimento e di giovani colleghi impegnati sui campi della Basilicata o come nel caso dellassistente Federico Votta massimo esponente arbitrale lucano che calca i campi di serie A e B. Per ulteriori info e iscrizioni è possibile contattare i seguenti numeri: 328 1368798 - 339 2702204.



Carlino La Grotta