Il Trofeo CONI 2025 che si svolgerà dalla prossima domenica 28 settembre al 01 ottobre a Lignano Sabbiadoro sarà l'occasione per ribadire la posizione del CONI Basilicata rispetto alla tragedia che sta avvenendo a Gaza.

"Siamo contro ogni guerra e siamo per la pace, sempre - queste le parole del Presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia - lo sport non può e non deve restare in silenzio. Anzi deve prendere posizioni forti contro chi sta facendo questo genocidio a Gaza. Lo sport significa pace, con tutti i valori che difendiamo e promuoviamo e credo che la partecipazione di Israele a ogni competizione sportiva debba essere messa in discussione. Lo ribadirò ufficialmente al Presidente nazionale Luciano Bonfiglio chiedendogli di prendere una posizione precisa come Coni Italia. Per questa ragione - conclude Salvia - chi vorrà dei partecipanti della squadra della Basilicata, indosserà una spilla che dice: Stop al Genocidio a Gaza. Serve coraggio e un buon esempio per i nostri ragazzi, un esempio di pace e di vera rappresentanza dei valori che diciamo di difendere, questo per essere davvero credibili fino in fondo".

