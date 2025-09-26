Cinque settimane di fatica, concentrazione e sudore. La Rinascita Volley Lagonegro sta per chiudere un altro tassello del proprio percorso di avvicinamento al campionato di Serie A2 Credem Banca.



Ogni giornata trascorsa in palestra diventa un mattone in più per costruire la squadra che domenica 19 ottobre si presenterà ai nastri di partenza della seconda categoria nazionale.



La routine degli ultimi giorni è stata intensa: tre mattinate dedicate alla sala pesi, pomeriggi di lavoro tecnico e tattico sul taraflex, esercitazioni mirate alla fase di ricezionedifesa, allorganizzazione del cambio palla e tanto lavoro sui fondamentali. Parallelamente, il lavoro atletico continua a rafforzare la condizione fisica, con lobiettivo di farsi trovare pronti e reattivi nei momenti chiave della stagione.



I primi due allenamenti congiunti della pre-season hanno fornito spunti significativi a coach Waldo Kantor e al suo staff. Lo scorso 12 settembre la Rinascita ha affrontato la Virtus Aversa, uno dei prossimi avversari in campionato, test che ha permesso di valutare le prime risposte della squadra dopo tre settimane di lavoro. Il secondo impegno di sabato 20 si è svolto invece a Brienza contro la Romeo Sorrento, in un match equilibrato utile per misurarsi con una formazione solida, ben organizzata e che i biancorossi ritroveranno sul proprio cammino stagionale.



Sarà proprio contro la formazione costiera che la Rinascita tornerà in campo domenica 28 settembre, nel nuovo Palasport di Agnone (Isernia), per il terzo allenamento congiunto  XXII Memorial Raffaella De Simone, ulteriore occasione per verificare i progressi compiuti in queste giornate di lavoro e dare continuità al percorso di crescita.



Lo staff tecnico, oltre ad analizzare i dati raccolti, ha insistito sulla cura dei dettagli e sulla gestione dei carichi, con lintento di trasformare gradualmente il lavoro quotidiano in automatismi di gioco. Lobiettivo resta chiaro: arrivare pronti allinizio del campionato con gambe fresche, idee lucide e un gruppo sempre più coeso.



A portare la voce dello spogliatoio e commentare gli ultimi giorni di allenamenti è il libero Carlo De Angelis, uno dei nuovi innesti estivi del club del Presidente Nicola Carlomagno. Con la sua esperienza, il giocatore originario di Formia sta vivendo da protagonista queste intense settimane e non ha nascosto la soddisfazione per il percorso intrapreso: La preparazione procede bene, piano piano stiamo automatizzando certi meccanismi che solo stando in campo si mettono a posto. Anche lintensità che ci stiamo mettendo è molto buona, domenica avremo un altro test per capire a che punto siamo e su cosa porre il focus nelle settimane prossime prima dellinizio del campionato.



In questo processo di crescita collettiva, il rapporto con i nuovi compagni di squadra rappresenta un aspetto decisivo. Il 29enne "ministro" della seconda linea (ultima stagione a Reggio Emilia) ha sottolineato limpatto positivo del gruppo: Siamo uniti e coesi, stiamo creando un bel clima nello spogliatoio e in campo. Sono convinto che questo spirito di squadra sarà una risorsa preziosa durante la stagione.



Non meno importante il legame con i tecnici e lambientamento in Basilicata: Qui alla Rinascita ho trovato uno staff molto preparato, con il Coach e i ragazzi cè dialogo, disponibilità e attenzione ai dettagli, aspetti che ci mettono nelle condizioni migliori per lavorare. Qui si sta molto bene, è un territorio bellissimo! Sono stato piacevolmente colpito dalla cittadina di Marsicovetere, molto accogliente e carina, piena di spazi verdi e natura dove poter rilassarsi nei giorni liberi.



La quinta settimana, dunque, si chiude con la consapevolezza di un gruppo che cresce giorno dopo giorno: la strada verso il campionato è ancora lunga, ma la Rinascita sembra aver imboccato con decisione la direzione giusta.