Sabato 20 Settembre alle 15:30 nel bocciodromo di Galaino di Marsico Nuovo si è tenuta la grande Finale del 4° Circuito dei Tornei Amatoriali Regionali. I vincitori sono due giocatori di San Severino Lucano:

Carmine Iannibelli e Rosolo De Cunto, che hanno dato onore, al piccolo paese. La passione, la tenacia, sacrificio e affiatamento hanno permesso questo risultato. La coppia, in gara per la Pro Loco del Pollino, aveva già vinto i tornei disputati in paese, che hanno animato lestate lucana con partite, sfide e tanta passione popolare per le Bocce. Da questa prima affermazione, laspettativa di un traguardo così alto era nellaria. In paese si sognava lambito primo posto. E poi in un pomeriggio di Settembre, il sogno è diventato realtà.

Che dire, a San Severino sono tutti in festa e tutti orgogliosi di questi straordinari talenti del gioco delle Bocce.

Ecco cosa ha scritto la Fib Federazione Italiana Bocce Basilicata:

Una finale appassionata, di quelle dove il risultato si ribalta completamente, e tiene incollato il pubblico sugli spalti! È stato questo lo spettacolo della 4° edizione del girone finale del Circuito dei Tornei Amatoriali! Protagonisti della finalissima sono stati la coppia della Pro Loco del Pollino di San Severino Lucano che ha recuperato e vinto su quella della Pro loco Bella. Hanno partecipato inoltre al girone finale anche Agromonte Una Mano Per La Solidarieta' - con una coppia maschile e una femminile - Rapone, Ripacandida, Montescaglioso, Picerno e Maratea. Presenti anche le due coppie di bambini under 12 di Agromonte che hanno disputato una finalissima juniores

Questa festa tra appassionati di bocce ha avuto come palcoscenico il bocciodromo di Galaino, con la perfetta accoglienza della AB Val d'agri ASD. Presenti alla premiazione il presidente Pro Loco UNPLI Basilicata Vito Sabia, il consigliere nazionale Unpli Pierfranco De Marco e Michele Zuardi presidente della pro loco di Bella, oltre alla presidente Fib Basilicata Angela Laguardia e al vice presidente Pasquale Ferrara. Finora questa manifestazione ha portato all'affiliazione di due bocciofile e si spera che anche questa edizione possa dare i natali ad una nuova asd Fib! Arrivederci alla prossima edizione.





Rosanna Viceconti